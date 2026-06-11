Regeringen och Folkhälsomyndigheten varnar för smarta telefoners faror för barn

Socialminister Jakob Forssmed och Folkhälsomyndigheten kräver kraftigt begränsad skärmtid för barn för att motverka hälsofara och kriminell rekrytering.

Under en omfattande presskonferens som ägde rum under torsdagen gick socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna ut med en mycket skarpt formulerad kritik mot de globala teknikbolagen.

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten, FHM, presenterades en delredovisning av ett viktigt regeringsuppdrag som syftar till att kartlägga exakt när barn tidigast bör introduceras för en egen smart telefon. Budskapet var tydligt: barns skärmtid och tillgången till avancerade digitala enheter måste begränsas kraftigt för att skydda den uppväxande generationens hälsa och trygghet.

Minister Forssmed använde starka ord när han beskrev hur teknikjättarna i praktiken har lyckats etablera en direkt ingång i barnens privatliv och i förlängningen har lyckats koppla ett järngrepp om deras tid och uppmärksamhet. Detta är inte bara en fråga om tidsfördriv, utan om en systematisk påverkan på hur barn utvecklas och interagerar med sin omvärld i en tid där gränsen mellan det digitala och det fysiska livet suddas ut.

Enligt rapporten och ministerns uttalande innebär den ständiga uppkopplingen och det ständiga flödet av information stora och konkreta risker för ungas fysiska och psykiska hälsa. Det handlar om en utveckling där barn möts av innehåll som de helt enkelt inte är kognitivt eller emotionellt mogna att hantera. Genom algoritmer som är designade för att maximera engagemanget och hålla kvar användaren så länge som möjligt, exponeras barn regelbundet för extremt material.

Detta kan inkludera grovt våld, pornografi eller annat skadligt innehåll som kan leda till trauma eller en snedvriden världsbild. Utöver det direkta innehållet påverkas grundläggande biologiska funktioner; sömnen störs av det blå ljuset och den konstanta mentala stimulansen, och den naturliga gemenskapen med jämnåriga i den fysiska världen ersätts allt oftare av ytliga digitala interaktioner. Denna utveckling riskerar att skapa en generation med sämre koncentrationsförmåga, ökad ångest och svagare sociala kompetenser.

Kanske mest oroande av allt är dock den koppling som regeringen ser mellan smarta telefoner och den organiserade brottsligheten. Jakob Forssmed lyfte fram att telefonerna inte längre bara är kommunikationsverktyg, utan har förvandlats till effektiva redskap för personer som vill utnyttja barn i kriminella syften. Rekryteringen till kriminella nätverk sker idag till stor del digitalt, vilket gör att gängen kan nå ut till potentiella rekryter på ett sätt som tidigare var omöjligt.

Telefonen fungerar i praktiken som en direktlänk som leder rakt in i barnens sovrum, förbi föräldrarnas kontroll och insyn. Detta skapar en farlig dynamik där kriminella aktörer kan manipulera och styra unga människor i hemlighet, vilket ökar sårbarheten för barn som redan befinner sig i riskzonen eller lever i utsatta miljöer. Det pågående arbetet med att ta fram nya och skärpta nationella riktlinjer är därför av högsta prioritet för den svenska regeringen.

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att skapa en evidensbaserad vägledning som kan hjälpa både föräldrar, skolor och vårdgivare att sätta rimliga och hälsosamma gränser. Frågan om när ett barn är moget nog att hantera en smart telefon är komplex, men regeringen anser att det nu krävs ett kraftfullt ingripande för att motverka de negativa trenderna.

Genom att begränsa skärmtiden och reglera tillgången till vissa typer av teknologi hoppas man kunna återge barnen deras barndom och minska det utrymme som techbolagen och kriminella nätverk har tagit i anspråk. Arbetet fortsätter nu mot en slutlig rapport som förväntas ge tydliga svar på hur Sverige ska hantera den digitala utmaningen för nästa generation för att säkerställa en trygg uppväxt





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Skärmtid Barns Hälsa Smarta Telefoner Folkhälsomyndigheten Kriminell Rekrytering

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