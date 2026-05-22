Regeringen och SD överens om undantag för tiotals yrkesgrupper från nytt, hårdare lönegolv för arbetskraftsinvandrare

Regeringen och SD är överens om att undanta tiotals olika yrkesgrupper från det nya, hårdare lönegolvet för arbetskraftsinvandrare. Om mindre än två veckor, den 1 juni börjar regeringens nya, hårdare lönekrav för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU gälla. Men regeringen presenterade fredagen 27 olika yrkesgrupper som ska undantas från kravet. Dessa grupper ska få sänkt lönekrav: 75 procent av medianlönen. Två yrken kan inte få arbetstillstånd över huvud taget: bärplockare och personliga assistenter. Regeringen kan framöver justera grupperna, lägga till och ta bort grupper om det finns misstankar om missbruk.

Centerpartiets integrationspolitiska talesperson Niels Paarup-Petersen kritiserar regeringen och SD.

"Ett idiotiskt förslag är fortfarande idioti med några undantag. Detta kommer att slå hårt mot företag, inte minst på landsbygden, som nu kommer få det svårare att hitta rätt kompetens", skriver han i ett sms. Paarup-Petersen tycker också att det är ett "hån" att lägga fram undantagen så kort inpå att lagstiftningen börjar gälla





