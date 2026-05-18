Regeringen öppnar möjligheter för kommuner att söka pengar för kärnkraftsutbildning, Blykalla planerar sex små kärnkraftsreaktorer i Norrsundet

Regeringen har öppnat möjligheten för landets kommuner att söka pengar för att lära sig mer om kärnkraft. Gävle var en av tolv kommuner som deltog i satsningen. Syftet var att förbereda kommunerna på samarbete med myndigheterna kring planering och tillståndsgivning för nya kärnkraftsanläggningar samt att överväga lämpliga platser. Blykalla, ett energiföretag, har haft samtal med Gävle kommun och planerar att bygga sex små kärnkraftsreaktorer i Norrsundet. Under måndagen lämnade Blykalla in en historisk ansökan till regeringen om godkännande av en reaktorpark. Ansökan omfattar sex små modulära blykylda reaktorer med en sammanlagd effekt på 330 MWe. Det är den första ansökan i Sverige om avancerad reaktorteknik för kommersiellt bruk.

Det är den första ansökan i Sverige om avancerad reaktorteknik för kommersiellt bruk. Jacob Stedman, vd Blykalla, hälsar på kommunalråd Jörgen Edsvik (S) utanför stadshuset under måndagen. De möttes för att prata om eventuell kärnkraft i Norrsundets hamn. Dagens ansökan är det första steget i en heltäckande process.

Det är en investering som Sverige behöver för att säkra vår konkurrenskraft och möta behovet av mer kraft. Men kärnkraftens stora problem är de långa ledtiderna. Anläggningen skulle kunna vara klar för användning under den första halvan av 2030-talet. Kommunen har vetorätt i denna fråga precis som man har vad gäller vindkraften.

En god energiförsörjning behövs för att säkra välfärden. För att lösa den ekvationen krävs kärnkraft i allra högsta grad. Men också vind- och solkraft och ett effektivt utnyttjande av vår redan utbyggda vattenkraft. Det ena utesluter inte det andra och förhoppningsvis kan en majoritet av politikerna i Gävle se den eventuella Norrsundetsatsningen som en chans att säkra energibehovet och ett sätt att skapa arbetstillfällen i kommunen





