Regeringen öppnar nationellt bibliotek för censurerade och förbjudna böcker - kan hamna i Malmö

Regeringen planerar att öppna ett nationellt bibliotek för censurerade och förbjudna böcker, med målet att öka tillgängligheten för forskningen och utlån. Tanken var ursprungligen att detta bibliotek skulle placeras i Kungliga biblioteket i Stockholm, men nu talar man för att man tänker placera detta bibliotek i Hyllie. Flera stora städer har uttryckt inställning mot detta förslag.
Regeringen vill öppna ett nationellt bibliotek för censurerade och förbjudna böcker . Ursprungligen, tanken låg på Kungliga biblioteket i Stockholm, men nu har alltsammans tvärt på sig och satsningen landar i Hyllie, Hedvig Eleonora Institute of Culture's Dawit Isaak-biblioteket.
Detta bibliotek öppnade för höstas och erbjuder tusentals förbjudna böcker från olika delar av världen. Redan idag är det möjligt att låna cirka 3 000 förbjudna böcker och fler väntar på sitt besök, då regeringen planerar en satsning på mångmiljoner
Regeringen Nationellt Bibliotek Censurerade Och Förbjudna Böcker Malmo Kungliga Biblioteket Hedvig Eleonora Institute Of Culture Dawit Isaak-Biblioteket
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Många döda ålar hittades i vatten efter avloppsläckan i MalmöEn avloppsläcka i Östra hamnen i Malmö orsakade stora mängder avloppsvatten släppts ut i kanalen, vilket skapade miljöproblem och en obehaglig lukt. Människor avrådas från bad vid flera populära stränder tills vidare. Många döda ålar och fiskar hittades i vatten.
Read more »
– Döda ålar efter utsläpp av avloppsvatten i MalmöEfter avloppsläckan i Malmö har stora mängder döda ålar flutit upp i kanalen.
Read more »
Stor kö för att hämta stol på Malmö FF-arenanEn stor mängd människor samlades för att hämta en stol som skulle placeras på den nya Malmö FF-arenan. De köade i flera timmar för att få en bit av historien med sig hem. Det var en lyckad dag med en positiv stämning och många minnen.
Read more »
HK Malmö omflyttar till Malmö arena inför SM-finalEfter tre raka vinster över Älvsjö säkrade HK Malmö en plats i årets handbollsmässan i Malmö. Det blev först sedan IFK Kristianstad hade slagit ut Alingsås som arenakrocken blev en realitet. För att acklimatisera sig planerar klubben att ha handbollsgolv i Malmö arena redan på lördag och genomföra träningar på plats.
Read more »