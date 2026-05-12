Regeringen öppnar nationellt bibliotek för censurerade och förbjudna böcker - kan hamna i Malmö

Regeringen planerar att öppna ett nationellt bibliotek för censurerade och förbjudna böcker, med målet att öka tillgängligheten för forskningen och utlån. Tanken var ursprungligen att detta bibliotek skulle placeras i Kungliga biblioteket i Stockholm, men nu talar man för att man tänker placera detta bibliotek i Hyllie. Flera stora städer har uttryckt inställning mot detta förslag.

Regeringen vill öppna ett nationellt bibliotek för censurerade och förbjudna böcker . Ursprungligen, tanken låg på Kungliga biblioteket i Stockholm, men nu har alltsammans tvärt på sig och satsningen landar i Hyllie, Hedvig Eleonora Institute of Culture's Dawit Isaak-biblioteket.

Detta bibliotek öppnade för höstas och erbjuder tusentals förbjudna böcker från olika delar av världen. Redan idag är det möjligt att låna cirka 3 000 förbjudna böcker och fler väntar på sitt besök, då regeringen planerar en satsning på mångmiljoner





