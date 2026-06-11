The article discusses the Swedish government's proposal to lower the age of criminal responsibility to 14, which is already supported by the Social Democrats. It also mentions the example of Denmark, where the Social Democrats recently gained a majority in the parliament despite not having a majority of votes. The article criticizes the government for its lack of trust in its own rhetoric and its tendency to resort to populist tactics. It suggests that the Swedish right-wing party may struggle to differentiate itself from the left-wing party, and that the future of Swedish politics may be characterized by a divided parliament and unstable coalitions.

Regeringen komma med ett nytt förslag på 14 år som straffmyndighetsålder – det Socialdemokraterna redan tycker. Kanske är 14 år klokare och humanare än 13.

Eller 15, men sakfrågan är inte poängen här – poängen är signalen. Än en gång framträder en höger som markerar hårt, krumbuktar och sedan landar så nära mittenvänstern att skillnaden blir svår att se. Bara månader före valet ger högern väljaren skäl att fråga: varför rösta höger om resultatet ändå blir Socialdemokraternas politik? Danmark är ett annat illustrativt exempel på lagen om att den politiska mitten numera nästan alltid får sista ordet oavsett valresultat.

Där gjorde Socialdemokraterna nyligen på över hundra år, fick 38 mandat i ett folketing med 179 platser. Ändå sitter Mette Frederiksen kvar. Det, och makthavares typiska trestegsraket: kalla rivalerna extrema, mata de mest högljudda intressegrupperna med valfläsk och erbjud därefter minsta möjliga väljareftergift för att bevara det som redan är rotat i förvaltningen. I Frederiksens fall fick det bli migrationen.

Hon förstod tidigt att väljarna inte ville ha ännu en föreläsning om öppenhet från människor skyddade från dess konsekvenser. För henne fungerade eftergifterna hon gett som ett bevis på handlingskraft. Övriga progressiva käpphästar lämnades närapå orörda. Danskarna får ingen ny riktning, de får tvingande punktinsatser för att hålla den gamla ordningen vid liv.

Det krävs ingen Nostradamus för att se samma havericykel utspela sig i Sverige i höst: först tröttnar väljarna på en höger som erbjuder mittenvänsterns politik med sämre självförtroende. Sedan på en vänster som med teknokratiska trick klamrar sig fast vid det förlegade. Därefter följer en splittrad riksdag med koalitioner som hålls ihop av silvertejp och rädsla för alternativen. Regeringens reträtt i straffrätten blottar samma svaghet som syns på långt viktigare områden.

Högern säger sig stå för ansvar, fri marknad och framtidstro, men glömmer ofta sin egen kärninsikt: att företag, lokalsamhällen och individer löser många problem bättre än byråkrater med låg närvaro i verkligheten. Även under Tidö har byråkratiseringen, regelbördan och subventionspolitiken tillåtits växa. Signalen bortom bruset blir att inte ens högern verkar tro på sin egen retorik. Om även högern ska komma med toppstyrning och regelhysteri: varför inte rösta på vänstern, som åtminstone står bakom sådan politik?

Progressiv politik svarar gärna på samhällsproblem med fler regler och mer kontroll. Ibland behövs det. Men den svenska högern kan bara lyfta sig själv, och därmed Sverige, genom att våga vara höger. Det görs bäst genom att förklara varför de minimalistiska reformerna är så bakåtsträvande, när vi står på randen av den mest innovativa epoken någonsin.

Elisabeth Svantessons slöserikommission är en utmärkt början, men bör snabbt sättas in i en större frihets- och reformberättelse. Utan nytänkande förblir svensk framtidsdebatt ett slutet seminarium där ett hundratal politiska aktörer bekräftar varandras analyser medan väljare, äkta entreprenörer och omvärlden kopplar loss och rör sig i en annan, vitalare riktning. Kanske är 14 år klokare och humanare än 13. Eller 15, men sakfrågan är inte poängen här. Inte ens högern verkar tro på sin egen retorik





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