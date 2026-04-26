Regeringen satsar miljarder på fyrspårig järnväg Lund-Hässleholm och Öresundsinvesteringar

Regeringen ökar kraftigt investeringarna i järnvägen mellan Lund och Hässleholm för att möjliggöra en tidigare utbyggnad till fyrspårig järnväg. Samtidigt utreds hur framtida överskott från Öresundsbron kan användas för infrastruktur i Öresundsregionen.

Regeringen satsar kraftigt på att förbättra järnväg sinfrastrukturen i södra Sverige, med fokus på sträckan mellan Lund och Hässleholm . En betydande summa pengar skjuts till för att möjliggöra en tidigare utbyggnad till fyrspårig järnväg än tidigare planerat.

Detta initiativ är en direkt respons på den förväntade ökningen av tågtrafiken över Öresundsbron, särskilt i samband med öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen. Statsminister Ulf Kristersson och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson betonade vikten av detta projekt under ett besök vid Öresundsbrons brofäste, Luftkastellet, där de också reflekterade över den tidigare kritiken mot själva byggandet av bron. Kristersson uttryckte sin förvåning över att någon kunde vara emot ett sådant viktigt infrastrukturprojekt, med tanke på dess betydelse för regionen idag.

Utbyggnaden av Södra stambanan, sträckan Hässleholm-Lund, kommer att få en budgetökning på över 6,6 miljarder kronor under den kommande tolvårsperioden. Detta innebär att dagens två spår ska utökas till fyra, vilket avsevärt kommer att öka kapaciteten och minska trängseln. Regeringen hoppas att detta kommer att kunna förkorta tidsplanen för projektet med flera år. Andreas Carlson underströk att processen kommer att följa alla gällande regler och involvera samråd med alla berörda parter.

Förutom satsningen på järnvägen mellan Lund och Hässleholm, har regeringen också beslutat att utreda möjligheterna att använda framtida överskott från Öresundsbron för att finansiera ytterligare infrastrukturprojekt i Öresundsregionen. Detta är en fråga som länge har diskuterats, och regeringen vill nu säkerställa att intäkterna från bron investeras i den region där de genereras. Statsminister Kristersson framhöll att detta beslut visar respekt för den tillväxtskapande potentialen i södra Sverige och att pengarna som genereras i regionen också ska satsas där.

Han betonade att det är viktigt att investera i infrastruktur för att stödja den ekonomiska utvecklingen och förbättra livskvaliteten för invånarna. Regeringen har fått kritik för att utbyggnaden av järnvägen inte skulle ske tillräckligt snabbt, men med den fördubblade budgeten och det tydliga fokus på att tidigarelägga projektet, hoppas man nu kunna möta dessa farhågor.

Trafikverket har tidigare varit försiktiga med att lova att alla framtida vinster från Öresundsbron ska gå till skånska satsningar, men regeringen har nu signalerat en tydlig vilja att prioritera investeringar i regionen. Beslutet har tagits i syfte att möta den ökande efterfrågan på tågtransporter, särskilt med tanke på den kommande öppningen av Fehmarn Bält-förbindelsen, och att säkerställa en hållbar och effektiv transportinfrastruktur för framtiden.

Denna investering är en viktig del av regeringens nationella plan för transportinfrastruktur och kommer att presenteras för riksdagen nästa vecka





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Järnväg Infrastruktur Öresundsbron Fehmarn Bält Transport Lund Hässleholm Regeringen Ulf Kristersson Andreas Carlson

United States Latest News, United States Headlines

