Regeringen satsar miljarder på Videberg Kraft och kärnavfallshantering

Regeringen föreslår investeringar i Videberg Kraft och ett nytt program för kärnavfallshantering, vilket markerar en viktig satsning på kärnkraft i Sveriges energimix.

Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY\Vattenfall, med 80 procent, och näringsliv ets konsortium Industrikraft, med 20 procent, är delägare i Videberg Kraft . I årets och nästa års vårändringsbudget föreslår regeringen att staten ska investera i bolaget genom att köpa aktier av Vattenfall. Denna affär beräknas kosta staten 1,8 miljarder kronor år 2027. Enligt förslaget kommer inga kostnader att tas i år.

Inköpen syftar till att ge staten 60 procent av ägandet, medan helstatliga Vattenfall och näringslivet genom Industrikraft kommer att äga 20 procent vardera. Det innebär att staten direkt och indirekt kommer att äga 80 procent av Videberg Kraft. Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) kommenterar i ett pressmeddelande: I det här projektet kan vi kombinera Vattenfalls erfarenhet av att driva kärnkraftverk med industrins kunnande, och genom att staten går in som ägare säkerställer vi ytterligare stabilitet. Ett statligt ägande bidrar också till att skydda skattebetalarnas pengar. Regeringen begär även ett bemyndigande om att kunna skjuta till högst 34,3 miljarder kronor till Videberg Kraft under byggnationen av reaktorerna.\Tobias Andersson, Sverigedemokraternas ordförande i riksdagens näringsutskott, uttalar sig om ärendet: Nybyggnation av kärnkraft är avgörande för en livskraftig industri framöver och representerar ett samhällsintresse, vilket motiverar statligt ägande. Regeringen avser också att spela en central roll och investera miljarder i ett program för hantering av kärnavfall som genereras från de nya reaktorerna. Videberg Kraft har planer för att etablera tre till fem så kallade SMR-reaktorer vid Ringhals. De fasta kostnaderna för det nya programmet för kärnavfall uppskattas, enligt regeringen, till 122 miljarder kronor i 2026 års prisnivå, med ett tillägg för eventuella kostnadsökningar på 61 miljarder kronor, för åren 2035–2159. Staten avser att ingå avtal för att ta på sig en del av dessa kostnader, för att förhindra att den som först bygger ny kärnkraft riskerar att ensam behöva bära hela kostnaden. Det är ett komplext projekt med stora ekonomiska åtaganden, och statens engagemang syftar till att säkerställa en stabil och hållbar utveckling av kärnkraften i Sverige. Denna satsning är en del av regeringens övergripande energi- och industripolitik, med målet att säkerställa en trygg energiförsörjning och stärka den svenska industrins konkurrenskraft.\Denna investering och det statliga engagemanget i Videberg Kraft är ett tydligt tecken på regeringens prioritering av kärnkraft som en viktig del av Sveriges framtida energimix. Genom att öka statens ägarandel i Videberg Kraft och engagera sig i hanteringen av kärnavfall, sänder regeringen en signal om långsiktigt stöd för kärnkraftindustrin. Denna strategi syftar till att locka investeringar, främja teknisk utveckling och skapa en stabil grund för framtida energiproduktion. Samtidigt som staten tar en aktiv roll, understryks vikten av samarbete mellan offentliga och privata aktörer, vilket kombinerar Vattenfalls expertis inom kärnkraft med industrins kunskap och erfarenhet. Detta partnerskap är avgörande för att säkerställa att projekten genomförs effektivt och att de ekonomiska riskerna fördelas på ett rimligt sätt. Regeringens agerande reflekterar en strategisk satsning på en grönare energiframtid, samtidigt som man erkänner kärnkraftens roll som en pålitlig och koldioxidfri energikälla. Denna helhetssyn, som innefattar både nybyggnation av kärnkraftverk och hantering av kärnavfall, är avgörande för att uppnå Sveriges klimatmål och säkerställa en hållbar energiförsörjning för kommande generationer





