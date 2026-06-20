Regeringen ska tillsätta en utredning om att avskaffa elefantkyrkogården

Regeringen ska tillsätta en utredning om att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården, rapporterar SR Ekot. Det är tidigare myndighetschefer som placeras på den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet. De blir antingen placerade där efter att deras myndigheter lagts ned eller för att regeringen beslutat att personen inte ska vara kvar på sin post, och blir kvar där med full lön till deras förordnande löper ut.
Regeringen ska tillsätta en utredning om att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården, rapporterar SR Ekot. Det är tidigare myndighetschefer som placeras på den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet.
De blir antingen placerade där efter att deras myndigheter lagts ned eller för att regeringen beslutat att personen inte ska vara kvar på sin post, och blir kvar där med full lön till deras förordnande löper ut. – Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer, säger civilminister Erik Slottner (KD) till radion. Att i stället ha ett system med avgångsvederlag ska utredas. Åtta personer är nu placerade på elefantkyrkogården
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