Regeringen skjuter upp elområdesfrågan till efter valet

Statsminister Ulf Kristersson och energiminister Ebba Busch har stoppat en rapport från Svenska kraftnät om förändrade elområden, vilket skjuter frågan till efter 2026 års val. Beslutet tolkas som ett sätt att undvika väljarreaktioner i Stockholm.

Statsminister Ulf Kristersson (M) och energiminister Ebba Busch (KD) har genom att dra i nödbromsen för en utredningsrapport från Svenska kraftnät försökt avstyra elprisfrågan från årets valrörelse .

Det hände något märkligt i fredags eftermiddag. I sista stund drog regeringen i nödbromsen och stoppade en rapport från Svenska kraftnät om Sveriges elområden - och hur det kan bli ett slut på de stora prisskillnaderna på el mellan Skåne och Norrbotten. Därför presenteras det slutliga förslaget om hur Sveriges fyra elområden kan förändras först i januari 2027 - långt efter det att 2026 års valrörelse klingat ut.

På så sätt distanserar sig Tidöpartierna från de löften som man gav i 2022 års valrörelse - att sänka skyhöga sydsvenska elpriser genom att avskaffa elområdena. De lättar också på det löfte som gavs i Tidöavtalet: att Sverige efter utredning kan bli ett samlat elprisområde. Enligt Tidöavtalet har den borgerliga trepartiregeringen haft som mål att avskaffa de fyra svenska elprisområdena.

Detta tolkas av flera sydsvenska bedömare som ett löftesbrott och förklarar varför regeringens besked om Svenska kraftnäts nya tilläggsuppdrag kom i ett torrt pressmeddelande en sen fredagseftermiddag - och inte som brukligt i en stort uppslagen pressträff med deltagare från alla de fyra Tidöpartierna. Dock för att öka takten för att möjliggöra ett minskat antal elområden. Det skrev man i fredags i en gemensam presskommuniké där man försöker vända en tydligt defensiv hållning till en elprisoffensiv.

Sverige ska inte vara ett land där postnumret avgör om hushåll och företag får rimliga elpriser, hävdade Tidöpartierna i lördags i en debattartikel i Dagens Industri. Detaljerna höljs i dunkel. Men det gäller att avstyra en ohållbar framtid för hushåll och företag i sydligaste Sverige. Enligt en framtidsprognos från Eon kan hushåll i Sydsverige om tjugo år få betala uppemot 24 procent mer för sin el än hushåll i norr.

För små och medelstora företag kan prisskillnaden bli 70 procent. Vilka företag vill i så fall ha fabriker och produktionsanläggningar i Sydsverige? Därför vill regeringen ge Sydsverige billigare el. Men elområdena ska luckras upp först på 2030-talet, helst i samband med att ny kärnkraft tas i drift.

Varför har det varit så angeläget för Tidöpartierna att försöka avstyra elpriserna och elområdena från valrörelsen? Det har att göra med de slutsatser som Svenska kraftnät var på väg att lägga fram i sin rapport till regeringen. Och med de reaktioner som var att vänta från borgerliga väljare i Stockholm. Så här har Svenska kraftnät presenterat sina tankar om förändrade elområden.

Det är kartbilden till höger som det statliga affärsverket argumenterar för. Den årslånga utredning som Svenska kraftnät skulle lägga fram senast i fredags klassas som arbetsmaterial och kan inte lämnas ut. Men den gav inga rekommendationer till regeringen. Enligt uppgifter som framkommit skulle rapporten ha föreslagit att Sverige bör behålla fyra prisområden.

Det sydligaste elprisområdet, SE4, bör dock utvidgas norrut till städer som Göteborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Örebro och Karlstad - men även till kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals. Stockholm bör fortsatt ingå i elprisområde SE3, som dock krymps väsentligt. Kärnkraftverken i Forsmark finns fortsatt med i detta område. De fyra elområdena bör möjligen kompletteras med särskilda elprisområden för utlandshandel vid de platser i Sydsverige där exportkablar går till Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.

Om Svenska kraftnäts rapport i fredags hade offentliggjorts och dessa slutsatser bejakats hade positiva reaktioner varit att vänta från Skåne. Men ett ramaskri hade hörts från Stockholm, där den lokala handelskammaren är starkt emot ett krympt elområde kring huvudstaden. Kärnkraftverket i Oskarshamn bör enligt Svenska kraftnät hamna i ett nytt utvidgat sydsvenskt elprisområde. Stockholms handelskammare befarar att elpriserna i så fall kan fluktuera lika starkt som i Skåne - med låga dalar och väldigt höga pristoppar.

Det kan undergräva väljarstödet för KD, L och M i Stockholm, men även i de städer som riskerar att förflyttas från elprisområde SE3 till SE4. Regeringen har därför valt att lämna över ansvaret för Sveriges elprisområden till den regering som bildas efter riksdagsvalet i september. Men det är intressant att Tidöpartierna gjort en tydlig positionsförskjutning i synen på elområdena.

De talar inte bara om att elprisområdena bör bli färre, utan även om att exkludera svensk elexport från prissättningen på svensk el. Här går Bekenmodellen in, förklarar Bengt Ekenstierna och pekar på en punkt på en potentiellt stigande kurva - det är den punkten där en intern svensk prissättning på el ersätts av priset på svensk elexport.

På så sätt tror Tidöpartierna mer än vad de vill erkänna på Vänsterpartiets förslag om Sverigepriser på el - en prismodell som 2022 hämtades från energiexperten Bengt Ekenstierna från Malmö. Sammanfattningsvis har regeringen genom att fördröja Svenska kraftnäts rapport lyckats skjuta den känsliga frågan om elområdena på framtiden, bort från 2026 års valrörelse. Detta kan ses som ett sätt att undvika väljarreaktioner i Stockholm och andra områden som skulle påverkas negativt av en förändring.

Samtidigt signalerar Tidöpartierna en ny inriktning genom att lyfta fram möjligheten att frikoppla svenska elpriser från exportpriserna, en idé som tidigare förespråkats av Vänsterpartiet. Frågan om elområdenas framtid och elprisernas regionala skillnader kommer därför att fortsätta vara en het potatis i svensk politik, men med ett avgörande som skjuts upp till efter nästa val





