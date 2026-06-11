Regeringen skjuter upp riksdagsomröstningen om 13-åringsstraff

Regeringen har beslutat att skjuta upp den planerade riksdagsomröstningen om sin stora reform om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Orsaken är att det riskerar att inte gå igenom, enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Det ursprungliga förslaget gick ut på att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från 15 till 13 år, något som väckte stor debatt och omfattande kritik. I stället kommer regeringen nu gå fram med ett förslag om att sänka straffåldern till 14 år. Där kan regeringen vänta sig ett brett stöd, eftersom Socialdemokraterna vill samma sak.

Regering en har beslutat att skjuta upp den planerade riksdagsomröstningen om sin stora reform om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse . Orsaken är att det riskerar att inte gå igenom, enligt justitieminister Gunnar Strömmer.

Det ursprungliga förslaget gick ut på att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från 15 till 13 år, något som väckte stor debatt och omfattande kritik. I stället kommer regeringen nu gå fram med ett förslag om att sänka straffåldern till 14 år. Där kan regeringen vänta sig ett brett stöd, eftersom Socialdemokraterna vill samma sak. Bakgrunden är kvittningskaoset i riksdagen, som gör att alla ledamöter måste vara på plats.

Flera omröstningar har avgjorts med minsta möjliga marginal till Tidösidans fördel och utfallet kan påverkas av faktorer som att någon blir plötsligt sjuk eller fastnar på ett tåg. I det här fallet säger Gunnar Strömmer att man inte ens var säkra på att ha alla Tidöpartiernas ledamöter med sig. Dessutom hade oppositionen, enligt Expressens uppgifter, enats om ett gemensamt förslag vilket ökade risken ytterligare. Justitieministern beskriver det som ’den svåraste frågan vi hanterat i riksdagen’ under hela den gångna mandatperioden.

Beskedet har enligt Expressens uppgifter föregåtts av hemliga samtal mellan S och M om kvittningskaoset. När de inte kunde komma överens om en lösning blev stressen stor i Moderaterna, som räknade med att ett antal liberala ledamöter inte skulle ställa upp på förslaget om 13-åringar i fängelse. Samtidigt hade oppositionen kommit överens om ett gemensamt förslag, vilket gjorde att regeringens förslag kunde falla, erfar Expressen.

Då riktade partiet i stället in sig på samtal med L som uppges ha handlat om att ändra förslaget till 14 år i stället. Sedan tidigare förespråkar Socialdemokraterna en sänkning till 14 år, vilket ger ett brett stöd i riksdagen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Riksdag Straff 13-Åringar Fängelse Regering Justitieminister Kvittningskaos Stress Hemliga Samtal S M L

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Strömmer håller pressträffSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Regeringen håller pressträff ”på straffrättsområdet”Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har kallat till pressträff på straffrättsområdet, som regeringen sammanfattar det.

Read more »

Pressträff om straffrättsområdet | Senaste nytt på SvDKlockan 9.45 håller justitieminister Gunnar Strömmer (M) en pressträff för att presentera en nyhet på straffrättsområdet.

Read more »

Regeringen backar från förslag om sänkt straffbarhetsålder till 13 årJustitieminister Gunnar Strömmer (M) meddelar att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år.

Read more »