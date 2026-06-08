Regeringen stoppar ryska fastighetsköp i Stockholms skärgård

Regeringen vill ge staten rätt att tvångsköpa fastigheter – om man misstänker att de används för att spionera eller planera sabotage. För att kunna skydda Sveriges säkerhet, menar försvarsminister Pål Jonson, M.

Stockholms skärgård är en sommardröm för fler än Saltkråkan-fansen. Bland ryska affärsmän verkar tomter med utsikt över kobbar, skär och flottans verksamhet särskilt åtråvärda. Varför stoppar regeringen dem?

Regeringen vill ge staten rätt att tvångsköpa fastigheter – om man misstänker att de används för att spionera eller planera sabotage. – Det finns länder som Ryssland som bedriver krigsplanläggning mot Sverige och då måste vi kunna vidta mer åtgärder för att kunna skydda Sveriges säkerhet, säger försvarsminister Pål Jonson, M, tillkontrollerades Samma år köpte Stanislav Aleshchenko, en rysk miljonär med kopplingar till ryska staten, en udde med fri utsikt över inloppet till topphemliga Muskö örlogsbas.

Det kunde ExpressenEtt nätverk av ryska affärsmän, involverade i omfattande penningtvätt och med kopplingar till rysk underrättelsetjänst, har också köpt strategiskt belägna tomter i Stockholms skärgård, visadeDet kan förstås vara en slump. Kanske är de ryska affärsmännen bara ute efter att bada intill militärt intressanta farleder. Och att en rysk-ortodox kyrka byggts invid den strategiskt viktiga Västerås flygplats behöver inte heller betyda något.

Trots att prästen fåttNär finska myndigheter 2018 gjorde razzia hos en rysk miljonär, vars bolag hade köpt upp 17 tomter vid militära skyddsområden i Åbolands skärgård, fann man nya bryggor, helikopterplatta, muddrade hamnar och logementlika byggnader. Och 35 miljoner kronor i kontanter. Det fick finländska politiker att agera. Sedan 2019 har vår granne lagstiftning som innebär att staten kan stoppa fastighetsaffärer som kan innebära risk för Finlands säkerhet.

För frågan om att kunna förhindra utländska fastighetsköp har utretts flera gånger – 2019 och 2024 – men har ännu inte lett till någon proposition. Ryssland använder sig av strategiskt belägna fastigheter som ”trojanska hästar”





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