Regeringen tillsätter utredning om ojämlikhet i personlig assistans

Med anledning av ojämlikheterna på grund av olika beslut på olika sidor av kommungränsen och stöd som plötsligt dras in, har regeringen beslutat att tillsätta en utredning. Syftet är att skapa likvärdiga bedömningar av personlig assistans.

Det finns stora variationer mellan kommunerna när det gäller beviljat stöd av personlig assistans, vilket också drabbar enskilda personer. Fyraåriga Lian, som är dövblind, nekades assistans med hänvisning till sin låga ålder trots liknande fall beviljade stöd i andra kommuner.

Den svenska regeringen har tillsatt en utredning som ska skapa likvärdighet i bedömningarna av personlig assistans. Det kommunala ansvaret kritiseras för att vara orättvist och oförutsägbart. Den personliga assistansen anser regeringen vara en av de viktigaste frihetsreformer som genomförts i Sverige





