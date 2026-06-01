Regeringen valfläskar på som om det inte fanns någon morgondag

Regeringen verkar strunta i valresultatet i september och fortsätter som om ingenting hade hänt. Det är ett sätt att se på saken, men det är inte helt riktigt. Om de förlorar valet är det ju faktiskt sant att de inte har någon morgondag. Men de kan inte erkänna att de röstfiskar, utan de måste låta som om alla deras åtgärder är strikt nödvändiga för landets skull. Det är en svår balansgång för statsråden, men de måste försöka se ut som om de är seriösa. Det som är rätt i detta fall är alltså det som tidsbegränsade nedsättningar av matmoms och drivmedelskatt, elprisbonus och förra veckans besked om att priset på åkkort i kollektivtrafiken ska halveras.

Det som är rätt i detta fall är alltså det som tidsbegränsade nedsättningar av matmoms och drivmedelskatt, elprisbonus och förra veckans besked om att priset på åkkort i kollektivtrafiken ska halveras. Det var en lång och plågsam intervju med den snabbpratande ministern, där hon försökte förklara varför pengaregnet över väljarna är så nödvändigt. Men hennes argumentation var påtagligt spretig. Först hävdade hon att det behövs lättnader för hushållen eftersom de inte vågar använda de pengar de har.

De utnyttjar kort sagt inte sin köpkraft och detta underblåser lågkonjunkturen. Men sedan drog hon på sig domedagshatten och sade sig vara förvånad över att alla tar så lätt på läget. Här riskerar vi ett långt krig i Mellanöstern och möter en energikris som inte är av denna världen. Men det är visst bara jag och min kollega i Saudiarabien som fattar det.

Det gick inte som på räls för Svantesson. Och när programledaren upprepade att Konjunkturinstitutet inte såg någon ko på isen valde hon att bli - moraliskt indignerad. Ministern svarade: Vi hör att det skulle vara ett curlande, en veckopeng - extreeemt förminskande om människor som jobbar varje dag, sliter, jobbar, betalar hög skatt.

Och när programledaren upprepade att Konjunkturinstitutet inte såg någon ko på isen valde hon att bli - moraliskt indignerad. Ministern svarade: Vi hör att det skulle vara ett curlande, en veckopeng - extreeemt förminskande om människor som jobbar varje dag, sliter, jobbar, betalar hög skatt. Ty Agenda klippte in en intervju med ekonomiprofessor John Hassler som frågade sig vilka framtida priskriser som regeringen kan tänkas vilja parera med stödpaket. Dyrare Spotify?

Prisrally på kaffe? - Det här provocerar mig! Det är otroooligt förminskande! Människor runtom i Sverige, som inte bor i Stockholm, kämpar för att få vardagen att gå ihop.

De är oroliga just nu - de kanske har pengar men tänker, vad händer i framtiden. När Sveriges finansminister blir motsagd av ekonomer bör man kunna förvänta sig att hon svarar som en finansminister. Inte att hon indignerat anklagar dem för att ha dålig ton och ringakta svenska folket. Men icke.

I värsta fall är moraltantförsvaret en medveten strategi. När Tidöpartierna höll presskonferens framför en buss i förra veckan besvarade ju statsminister Ulf Kristersson en valfläskfråga med orden: Sluta genast med dessa dumheter. Det är ohederligt och pinsamt och fullständigt genomskinligt. Om ni inte har goda argument för ett regeringsbeslut - låt bli att fatta det





