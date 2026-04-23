Regeringen varnar för ekonomiska konsekvenser av Mellanöstern-krisen – ransonering kan bli aktuellt

Regeringen redogjorde för det allvarliga ekonomiska läget efter kriget i Iran och befarad brist på olja. Statsminister Kristersson utesluter inte ransonering av drivmedel, men branschorganisationen Drivkraft Sverige avfärdar bristen på bensin.

Regeringen informerade under en presskonferens om den allvarliga ekonomiska situationen som uppstått i kölvattnet av konflikten i Mellanöstern, specifikt relaterad till kriget i Iran och den fruktade bristen på oljeprodukter globalt och i Sverige.

Statsminister Ulf Kristersson (M) uteslöt inte möjligheten till framtida bränsleransonering, även om det för närvarande inte är planerat. Detta scenario skulle kunna bli aktuellt om konflikten i Mellanöstern fortsätter under en längre tid. Regeringens bedömning är att den geopolitiska instabiliteten skapar en osäkerhet kring energiförsörjningen, vilket kräver beredskap för olika eventualiteter. Kristersson betonade att högre priser i sig kan bidra till att dämpa efterfrågan, men erkände att denna effekt inte alltid är tillräcklig.

Han underströk vikten av att följa utvecklingen noggrant och vidta åtgärder vid behov för att säkerställa energitillgången till rimliga priser. Diskussionen kring ransonering är dock primärt en försiktighetsåtgärd, och regeringen hoppas att situationen inte kommer att kräva sådana drastiska ingrepp. Fokus ligger nu på att diversifiera energikällor och stärka samarbetet med internationella partners för att minska sårbarheten. Jessica Alenius, VD för branschorganisationen Drivkraft Sverige, avfärdade dock farhågorna om en akut brist på bensin.

Hon försäkrade att det finns en god försörjning av bensin i Europa, även om situationen är något mer ansträngd när det gäller diesel. Alenius förklarade att det finns tillräcklig raffinaderikapacitet i norra Europa och att Sverige till stor del importerar råolja från Nordsjön, vilket bidrar till en stabil försörjning. Hon påpekade att även om priserna sannolikt kommer att förbli höga, finns det inga indikationer på att bensin kommer att ta slut.

Alenius hänvisade till erfarenheterna från Rysslands invasion av Ukraina 2022, då dieselpriset steg till 28 kronor per liter, men utan att det ledde till någon betydande minskning av volymerna. Hon argumenterade för att svenskarna är starkt beroende av bilen för både arbete, fritid och vardagliga ärenden, vilket gör det svårt att minska bilkörningen även vid högre bränslepriser.

Drivkraft Sverige arbetar aktivt med att övervaka marknaden och säkerställa en stabil bränsleförsörjning, samt att främja utvecklingen av alternativa drivmedel för att minska beroendet av fossila bränslen på lång sikt. Läget är dock mer bekymmersamt för flygbränslet, enligt Alenius. Internationella energiorganet IEA (International Energy Agency) varnar för att flygbränslet kan nå kritiska utbudsnivåer inom de närmaste veckorna. Detta beror på en kombination av faktorer, inklusive ökad efterfrågan på flygresor och begränsningar i raffinaderikapaciteten.

En brist på flygbränsle skulle kunna få allvarliga konsekvenser för flygtrafiken, både nationellt och internationellt, och påverka både resenärer och företag. Regeringen överväger därför åtgärder för att säkerställa tillgången till flygbränsle, inklusive att utforska möjligheten att öka importen från andra källor och att stödja utvecklingen av hållbara flygbränslen. Diskussioner förs även med flygbolagen om hur de kan minska sin bränsleförbrukning och optimera sina flygrutter.

Situationen kräver en samordnad insats från både regering, branschorganisationer och företag för att mildra de potentiella effekterna av en brist på flygbränsle. Den övergripande slutsatsen är att Sverige står inför en utmanande ekonomisk situation, men att det finns goda möjligheter att hantera den genom beredskap, samarbete och investeringar i alternativa energikällor





