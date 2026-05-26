Regeringens satsning på kollektivtrafik - en tillfällig lösning?

Regeringen har presenterat en satsning på 6,5 miljarder kronor till landets regioner för att underlätta för det kollektiva resandet. Men kritiker menar att satsningen inte är långsiktig och att den motsägs av regeringens sänkta skatter på drivmedel.

Regeringen har presenterat en satsning på 6,5 miljarder kronor till landets regioner för att underlätta för det kollektiva resandet. Detta inkluderar en halvering av priset på ett månadskort i kollektivtrafiken, vilket ska gälla i ett halvår.

Statsminister Ulf Kristersson (M) menar att satsningen är viktig för att minska trycket på bränsleförbrukningen och att den är tillfällig på grund av osäkerheten i Mellanöstern. Men kritiker menar att satsningen inte är långsiktig och att den motsägs av regeringens sänkta skatter på drivmedel. Dessutom menar de att regeringen inte har någon plan på längre sikt för hur klimatutsläppen ska sänkas. Detta ses som en politik som följer minsta motståndets lag och som stryker väljarna medhårs.

För att bedriva en politik som kräver uppoffringar av väljarna behövs en tydlig vision om framtiden





Hallandsposten / 🏆 8. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kollektivtrafik Regeringens Satsning Klimat Miljö Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Damberg (S) sågar regeringens förslag: ”Valfläsk”Mikael Damberg (S) sågar regeringens förslag om billigare kollektivtrafik. Bra att folk får mer pengar i plånboken. Men reformen är för kortsiktig, anser han. – Man kan inte tolka på något annat sätt än att det är rejält med valfläsk.

Read more »

Halverade månadskort i Skåne - regeringens tillfälliga prisreduktionFrån 1 juli till årsskiftet kostar en 30‑dagarsbiljett i hela Skåne 685 kronor, hälften av tidigare pris. Staten ersätter hela kostnaden för regionerna som sänker biljettpriserna med 50 %. Åtgärden syftar till att öka kollektivtrafikanvändning och minska koldioxidutsläppen, samtidigt som bensinpriset sänks med tre kronor.

Read more »

Polisövning och ny 6,5‑miljarders energisatsning - regeringens svar på kris och bluffarPolisen genomför en realistisk övning med avspärrningar och höga ljud. Samtidigt presenterar statsminister Ulf Kristersson en nationell satsning på 6,5 miljarder kronor för att lindra energikrisen, med särskilt fokus på pendlare. Myndigheter varnar för bluffar som exploaterar situationen och påminner allmänheten om att skydda sina uppgifter.

Read more »

Finanspolitiska rådet kritiserar regeringens elstöd och bränslesänkningar som felaktig ekonomi‑politikEn ny rapport från Finanspolitiska rådet varnar för att statliga stödåtgärder som elstöd och lägre bensinskatt kan hindra nödvändig energiomställning och skapa en farlig beroendekultur.

Read more »