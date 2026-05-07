Region Jämtland Härjedalen beviljar sig själv ansvarsfrihet trots allvarliga brister

Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen har beslutat att bevilja sig själv ansvarsfrihet trots att revisorerna avråder. Det är extremt ovanligt och väcker stark kritik. Regionen har gått 1,5 miljarder kronor back på tre år och personalpolitiken fungerar inte. Den politiska majoriteten ignorerar revisionens slutsatser och belönar sig själva för misslyckanden.

Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen har återigen fattat ett beslut som väcker stark kritik. Den politiska majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, har beslutat att bevilja sig själva ansvarsfrihet trots att de egna revisorerna avråder från detta.

Enligt revisorerna finns det allvarliga brister i regionens verksamhet, vilket gör beslutet extremt ovanligt och oroande. Revisionens uppdrag är att granska att verksamheten sköts effektivt, att ekonomin är i balans och att invånarna får den vård och service de betalar för. När revisorerna efter noggrann granskning pekar på allvarliga brister och avråder från ansvarsfrihet, bör detta tas på största allvar. I Jämtland Härjedalen gör man dock tvärtom.

Den politiska majoriteten väljer att ignorera revisionens slutsatser och ge sig själva ansvarsfrihet år efter år. Detta är inte bara arrogant, utan också respektlöst mot länets invånare. Samtidigt talar verkligheten sitt tydliga språk. Regionen har gått cirka 1,5 miljarder kronor back på tre år.

Personalpolitiken fungerar inte, och lånade pengar skickas till dyra hyrbolag eftersom man inte klarar att behålla egen personal. Vårdköerna består, arbetsmiljön pressas till bristningsgränsen och underskottstrenden fortsätter som tidigare. Ändå låtsas majoriteten som att allt är under kontroll. Inför varje budgetår presenteras en osannolik eller så kallad nollbudget för att på pappret uppfylla kommunlagens krav.

Men det är en bedräglig fasad. Redan efter några månader spricker budgeten. Prognosen för 2026 visar nu minst en halv miljard kronor i underskott. Vilken signal skickar det till organisationen?

Hur ska tjänstepersoner ta ansvar när politiken själv gång på gång bryter mot lagens intentioner? I näringslivet hade en styrelse med dessa resultat entledigats omedelbart. Där accepteras inte år av miljardunderskott och bristande styrning. I Region Jämtland Härjedalen sitter dock samma politiska ledning kvar.

Regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist (S) och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn (S) bör entledigas. Det handlar inte om en tillfällig svacka, utan om återkommande systemfel. När den S-ledda majoriteten beviljar sig själv ansvarsfrihet sätter man sig över den oberoende granskningen. Då urholkas hela idén med revisionen.

Ansvarsutkrävandet blir i praktiken tandlöst. Detta är den typ av maktfullkomlighet som göder politikerförakt och undergräver tilliten till demokratin. Medborgarna i Jämtland Härjedalen förtjänar bättre än politiker som belönar sig själva för misslyckanden





