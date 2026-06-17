Region Jämtland Härjedalen har under flera år haft underskott, med ett rekordbelopp på 494 miljoner kronor 2024. Årsredovisningen för 2025 visar ytterligare ett underskott på 368 miljoner kronor. Det är inte hållbart och kräver mer än allmänna diskussioner och förhoppningar om framtida pengar.
För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Region Jämtland Härjedalen går med underskott år efter år – 2024 slutade på minus 494 miljoner kronor och årsredovisningen för 2025 visar minus 368 miljoner kronor.
Det här är inte hållbart – och det kräver mer än allmänna diskussioner och förhoppningar om framtida pengar. Den styrande majoriteten – S, V och KD – talar ofta om tillitsfull ledning och om att lyssna på professionerna. Det är bra. Men tillit kan inte ersätta politisk styrning.
Att lyssna är nödvändigt, men det är inte samma sak som att leda. Det som saknas är förmågan att omsätta dialogen till de beslut som faktiskt krävs. Samtidigt måste vi vara rättvisa: det pågår ett omfattande arbete i verksamheten som ger viss ekonomisk effekt. Men trots detta fortsätter kostnaderna att öka.
Det är precis därför politiken måste ta ansvar för helheten – uppdrag, finansiering, struktur och uppföljning – i stället för att hoppas att enskilda insatser ska räcka. I det läget fattade regionfullmäktige redan i november 2025 beslut om att förbereda en fullmäktigeberedning för att föreslå åtgärder för ekonomi i balans: regionstyrelsen fick i uppdrag att ta fram reglemente, direktiv, tidplan och finansiering. Nu kommer regionstyrelsen med ett nytt förslag: att skjuta fram fullmäktigeberedningen och hantera den först i januari 2027.
Vi kräver inte att en beredning måste börja arbeta "i morgon", men vi konstaterar att fullmäktiges beslut inte har respekterats i praktiken. Nödvändiga beslut om direktiv och förutsättningar har dragits i långbänk – och den breda politiska ansvarslinje som fullmäktige pekade ut har aldrig fått chansen. Det här är extra olyckligt i en region av vår storlek, där samarbete, även politiskt, är en framgångsfaktor.
Miljöpartiet har varit och är öppna för samarbete som också innebär att ta beslut som kan vara besvärliga, men som leder till ekonomi i balans och långsiktig trygghet för invånarna. Vi behöver gemensamt påverka regering och riksdag: statsbidragen måste bli mer förutsägbara, långsiktiga och följa kostnadsutvecklingen, och ett förbättrat utjämningssystem behöver bli verklighet. Men vi måste också ta ansvar regionalt – i brett samförstånd och efter bra dialoger med anställda, fack och invånare.
Och nu, i juni, måste man säga som det är: med val 13 september är det svårt att tro att en ny tung process hinner bli konkret före mandatperiodens slut. Det tåget har gått – och majoriteten har skött detta dåligt. Valet är en chans att välja ett nytt arbetssätt: mindre "hoppas" och mer "genomföra". Miljöpartiet står för en politik som kombinerar påverkan på staten med regionalt ansvar – och som bygger långsiktighet genom brett samförstånd.
Ekonomi i balans till 2030 kräver mod, samarbete och ärlig uppföljning – månad för månad, beslut för beslut. Vi är redo att ta ansvar – tillsammans med andra – för att nå ekonomi i balans till 2030
Underskott Ekonomi Balans Politisk Styrning Tillitsfull Ledning Samarbete Ekonomi I Balans Långsiktig Trygghet Statsbidragen Utjämningssystem Regionfullmäktige Regionstyrelsen Fullmäktigeberedning Ekonomi I Balans Till 2030 Val 13 September Arbetssätt Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning Tillitsfull Ledning
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hälften så dyrt att åka buss och tåg – Region Västerbotten befarar brakförlustDet ska bli billigare att åka buss och tåg. Ett periodkort kommer att kosta hälften så mycket som i dag. Nu fruktar Region Västerbotten en ekonomisk brakförlust. – Det här innebär en stor chanstagning, säger regionrådet Richard Carstedt (S).
Read more »
DEBATT: Flyget är en livsnerv för HärjedalenJämtlands läns största nyhetssajt. Följ oss och få de senaste nyheter direkt i ditt flöde!
Read more »
DEBATT: M: Skogen – en resurs med flera värdenSkogen är en av Sveriges viktigaste resurser och har byggt vårt välstånd i generationer. I Jämtland Härjedalen är…
Read more »
”Tidöpartierna i Region Skåne viker sig när regeringen skär ner anslagen till skånsk infrastruktur.”Skånes infrastruktur behöver stärkas, men istället minskar regeringen anslagen med över tio miljarder, skriver sex…
Read more »