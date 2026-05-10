Region Sörmlands granskning visar att 55% av besöken hos Kry Digital saknar grund för ersättning

Med anledning av Region Sörlamlands granskning som visade att mer än hälften (55%) av besöken hos Kry Digital saknade grund för ersättning, uppger Ekot i Sveriges Radio en allvarlighet i den vård som erbjuds

Region Sörmlands granskning visade att 55 procent av de granskade besöken hos Kry Digital saknade grund för ersättning . Mer än hälften. Samtidigt har Region Stockholm nått en uppgörelse där Kry ska betala tillbaka 18 miljoner kronor.

I Uppsala har man nu stoppat utbetalningar i väntan på granskning. Ekot i Sveriges Radio visar också något annat, minst lika allvarligt. Läkare hos Kry har kunnat ta upp till 100 patienter på en dag. De snabbaste tar omkring tio patienter i timmen.

Läkare vittnar själva om att tempot är så högt att de ifrågasätter om vården är patientsäker. Det är vad som händer när vård görs till marknad. Ekonomiska drivkrafter tar över. Fler besök pressas in.

Tiderna kortas. Allt som går att fakturera faktureras. Fokus flyttas, från patientens behov till bolagets intäkter. Det är inte värdig vård.

Det är en affärsmodell. Det är också därför Vänsterpartiet säger nej till att vården ska vara till salu. Skattepengar ska gå till vård, inte till system som belönar hastighet, volym och tveksam fakturering. Vård ska styras av behov, kvalitet och kontinuitet.

Inte av hur många möten som kan pressas in på en dag. Ingen seriös människa tror att man kan ge trygg och säker vård till 100 patienter på en arbetsdag och samtidigt hävda att patienten står i centrum. Det som händer nu visar varför marknadsstyrningen av vården är fel väg. När vård blir affär går patienten sist





