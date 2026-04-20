Regional kris efter dödandet av Irans högste ledare

Efter att ayatolla Khamenei dödats i en attack har Iran svarat med motattacker. Samtidigt pågår febrila men osäkra diplomatiska försök att förhindra en total eskalering i Mellanöstern innan vapenvilan löper ut.

Läget i Mellanöstern har drastiskt eskalerat efter att USA och Israel genomfört koordinerade militära anfall mot mål i Iran, vilket resulterat i att landets högste ledare, ayatolla Khamenei, har bekräftats död. Denna händelse har försatt hela regionen i ett tillstånd av extrem ovisshet och våld. Som svar på likvideringen har den iranska regimen inlett omfattande motattacker, inte bara riktade mot israeliska militära positioner utan även genom luftangrepp mot ett flertal närliggande nationer.

SVT följer den dramatiska utvecklingen i en omfattande liverapportering då risken för ett fullskaligt regionalt storkrig anses vara större än på många decennier. Diplomatiska ansträngningar pågår samtidigt parallellt med de militära operationerna för att försöka förhindra en total kollaps av den bräckliga säkerhetssituationen. Rapporter från nyhetsbyrån Reuters gör gällande att representanter från Libanon och Israel planerar att mötas i Washington för samtal under torsdagen. Samtidigt cirkulerar motstridiga uppgifter angående Iran och USA. Medan Irans utrikesdepartement officiellt har proklamerat att inga förhandlingar planeras, rapporterar källor till både AP och Nikkei Asia att Iran kan komma att skicka en delegation till Islamabad för att delta i en ny förhandlingsrunda. I Pakistans huvudstad råder ett massivt säkerhetspådrag; den så kallade röda zonen har spärrats av och hotell har evakuerats inför en möjlig ankomst av diplomater. Ryssland, genom Kremls talesperson Dmitrij Peskov, har uttryckt en stark förhoppning om att förhandlingarna ska återupptas för att undvika ytterligare eskalering. Trots de diplomatiska försöken är misstron total. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian har betonat att vaksamhet gentemot USA är en obestridlig nödvändighet, även om han förespråkar rationella medel för att minska spänningarna. Samtidigt löper den nuvarande vapenvilan mellan parterna ut på onsdag, vilket skapar ett enormt tidspressat fönster. Iranska myndigheter anklagar USA för att inte mena allvar med diplomatin och pekar på blockaden av Hormuzsundet som ett hinder för fred. Vidare har spänningarna till sjöss intensifierats efter att USA:s centralkommando, Centcom, publicerat videomaterial som visar hur amerikanska marinstyrkor bordar det Iran-flaggade lastfartyget Touska. Iran har svarat med drönarattacker mot amerikanska fartyg, vilket landet beskriver som en direkt reaktion på vad de kallar för amerikanskt sjöröveri. Situationen på marken förblir lika problematisk. Den israeliska militären har utfärdat strikta varningar till befolkningen i södra Libanon om att inte återvända till sina hem, då armén avser att behålla sina positioner. Ett femtiotal byar omfattas av restriktioner, och förbud har införts mot att närma sig Litanifloden. SVT:s Mellanösternkommentator Samir Abu Eid understryker att insatserna är extremt höga. Enligt honom är det osannolikt att parterna når en långsiktig lösning under den extremt korta tid som återstår av vapenvilan. Det mest sannolika scenariot är enligt bedömare en förlängning av vapenvilan för att köpa mer tid, men om förhandlingarna havererar står regionen inför risken att kriget återupptas med full styrka, vilket oundvikligen skulle leda till att konflikten sprider sig ytterligare till fler grannländer. Den diplomatiska osäkerheten gör att varje timme fram till onsdagens deadline är kritisk för världsfreden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran attackerat, Khamenei död – krigshot i MellanösternUSA och Israel har genomfört attacker mot Iran som lett till ayatolla Khameneis död. Den iranska regimen har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot närliggande länder. Utvecklingen av kriget liverapporteras av SVT.

Konflikten eskalerar: Iran stänger Hormuzsundet och svarar på attackerIran har återigen stängt Hormuzsundet, med hänvisning till USA:s blockad av iranska hamnar och brott mot löften. Detta sker efter rapporter om att USA och Israel attackerat Iran och dödat landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot grannländer. En fransk FN-soldat har dödats i Libanon efter nya israeliska flyganfall. USA:s president Donald Trump har kommenterat händelserna.

Fotboll: Efter tuffa allsvenska starten – islossning för Mjällby mot BPFörra säsongen tog Mjällby ett smått sensationellt SM-guld. Men 2026 års allsvenska inleddes tufft – med två raka förluster. Men i dag kom både årets första mål och första seger. – Vi visste att vi var tillräckligt bra för att komma tillbaka till vinnarspåret, säger Viktor Gustafsson.

Irans "myggflotta" utmanar makten i HormuzsundetEn hemlig flotta av små, snabba båtar, känd som Irans "myggflotta", utgör ett okänt hot för sjöfarten i Persiska viken och Hormuzsundet. Dessa diskreta farkoster kan avfyra missiler och drönare, vilket gör dem svåra att upptäcka och neutralisera, och fungerar som en sjöburen gerillastyrka för Irans revolutionsgarde.

Här vänder fartygen efter Irans besked – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

– Krisen i Mellanöstern – Irans president: Trump bestämmer inte över kärnenergiIrans president Masoud Pezeshkian säger att USA:s president Donald Trump inte har någon rätt att bestämma huruvida Iran ska ha kärnenergi…

