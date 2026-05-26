Regionen Gävleborgs budget är på väg mot ett nytt stort underskott trots åtgärder för att minska kostnaderna. Hälso- och sjukvården är den största kostnadsposten och regionen måste fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Oppositionen kritiserar majoriteten för deras hantering av sjukvårdsekonomin men saknar konkreta sparförslag. Gävleborg är inte ensamt om att dras med pressade ekonomiska förhållanden och stora underskott. Ekonomiska stabilitet finns dock på kort sikt, men den demografiska utvecklingen, investeringsbehov och släpande underskott från år med sämre förutsättningar innebär stora utmaningar för Sveriges kommuner och regioner. På kort sikt leder minskade intäkter från minskande befolkning till ökade kostnader per invånare.

Vikten av att kunna anpassa och ställa om inom många verksamheter kommer vara avgörande för att kostnaderna inte ska skena iväg. Regionerna har svårt att planera för framtiden på grund av osäkra statsbidrag och det åligger ett stort ansvar på landets regioner att bedriva en tillfredsställande välfärd som är hyfsat jämlik oberoende av var du bor och vem du är som söker vård





