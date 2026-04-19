Regionen i krig: USA och Israel mot Iran, nya förhandlingar ställs in

En upptrappad konflikt mellan USA, Israel och Iran präglar Mellanöstern. Premiärminister Khameneis död har lett till iranska motattacker och luftangrepp. Samtidigt ställs planerade fredsförhandlingar med USA in på grund av pågående blockader. Libanon drabbas också av förstörelse och behöver akut stöd.

Spänningarna i Mellanöstern har nått en kritisk punkt efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran, vilket resulterat i döden för landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Som svar har den iranska regimen inlett motattacker riktade mot Israel och genomfört luftangrepp mot flera närliggande länder, vilket ytterligare eskalerar regionens redan bräckliga säkerhetsläge. Denna utveckling har lett till en fördjupad kris där diplomatiska kanaler tycks vara avbrutna.

Samtidigt har planerade förhandlingar mellan USA och Iran, som skulle äga rum i Pakistans huvudstad Islamabad, ställts in. Detta besked kommer från den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim, som rapporterar att Iran inte kommer att skicka en förhandlingsdelegation så länge den amerikanska blockaden mot iranska hamnar pågår. USA:s president Donald Trump hade tidigare uttryckt optimism kring de planerade samtalen, där en delegation bestående av bland andra vicepresident J.D. Vance och Trumps svärson Jared Kushner skulle delta. Denna avbrytning av förhandlingarna understryker den djupa misstro som råder mellan parterna.

Både Trump och Iran anklagar varandra för att ha brutit mot den rådande vapenvilan. USA hävdar att vapenvilan bröts efter att två fartyg besköts i Hormuzsundet, medan Iran, genom talesmannen för utrikesdepartementet Esmail Baghaei, menar att USA brutit vapenvilan genom den marina blockaden. Denna blockad har redan haft betydande konsekvenser för världshandeln, då den kraftigt minskat trafiken i Hormuzsundet, en avgörande sjöfartsled, och drivit upp energipriserna.

Hormuzsundet, som utgör en strategisk flaskhals för världens energiförsörjning, har blivit en central spelplats i konflikten. Irans revolutionsgarde, IRGC, har meddelat att sundet kommer att förbli stängt tills USA:s blockad hävs. Detta har lett till att fartyg tvingas vända och ändra kurs, vilket ytterligare förvärrar de globala leveranskedjeproblemen. Landets armé har också aktivt tvingat tillbaka tankfartyg som försökt passera sundet. Situationen förvärras ytterligare av att Iran har börjat hota fartyg i sundet sedan krigshandlingarna inleddes, vilket skapar en miljö av ökad osäkerhet för all sjöfart.

Trots att den första samtalsomgången hölls i Pakistan utan resultat, och ingen ny har aviserats, har Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Ghalibaf uttalat att förhandlingarna, trots bristen på omedelbar uppgörelse, har lett till en ökad förståelse mellan parterna. Han menar också att USA, efter att ha misslyckats med hot, nu försöker kommunicera via mellanhänder.

Parallellt med den eskalerande konflikten i Iran och dess omgivningar, drabbar krigets effekter även grannländer. Libanon har drabbats hårt, där israeliska styrkor har börjat spränga bostadshus i Bint Jbeil och andra gränsnära städer i södra Libanon. Den statliga libanesiska nyhetsbyrån NNA rapporterar om omfattande förstörelse, och borgmästaren i Bint Jbeil vädjar till armén och landets politiska ledare att agera skyndsamt för att stoppa förstörelsen.

I detta desperata läge har den Iranstödda Hizbollahrörelsens ledare Naim Qassem lovat fullständigt samarbete med de libanesiska myndigheterna. Samtidigt uttrycker han tydligt att milisen inte har några planer på att avväpnas, utan snarare vill bygga upp Libanon och förhindra att utländska makter driver igenom sina mål. Qassem betonar också att vapenvilan inte skulle ha kommit till stånd utan Hizbollahs väpnade motstånd mot Israel, vilket ytterligare komplicerar bilden av regionens maktbalans.

Sverige har svarat på den humanitära krisen i Libanon genom att besluta om ett nytt stödpaket på 70 miljoner kronor, med fokus på matpaket, läkemedel och tak över huvudet, primärt genom FN:s flyktingorgan UNHCR och FN:s livsmedelsprogram WFP. Miljöpartiet välkomnar stödet men anser att Sverige även bör verka för internationella sanktioner mot Israel för att stoppa krigshandlingarna, vilket signalerar en bredare politisk debatt kring Sveriges roll i konflikten





