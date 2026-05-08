Regionledningen ignorerar personalens varningar – nu krävs omedelbar förändring

Personal inom en central enhet i regionen varnar för att hela sjukvårdssystemet riskerar att drabbas om inte regionledningen tar tag i de pågående problemen. Medarbetarna känner sig ignorerade och överbelastade, och kräver nu en chef som arbetar med dem, inte mot dem.

Hur kan regionen fortsätta att ignorera sin personal? Hur många varningar behöver regionledningen innan de tar tag i problemen? Återigen och återigen försöker vi få de styrande att lyssna, men varje gång möts vi av tystnad.

Vi är en central enhet inom regionen som nu står inför kollaps, och varningsklockorna ringer högt och tydligt. Om ingenting görs kan hela regionens sjukvårdssystem drabbas, eftersom vår enhet är en avgörande del i en fungerande vårdkedja. Vi, som dagligen går utöver våra gränser för att säkerställa att länets invånare slipper långa resor för att få den sjukvård de har rätt till, har nu nått våra gränser.

Våra skattepengar används inte för att stärka vår enhet, trots att nya anställningar görs. Problemet är att de nya medarbetarna ofta saknar rätt kompetens och tilldelas uppgifter som inte bidrar till verksamheten, utan istället dränerar en redan svag ekonomi. En verksamhetschef som inte förstår de geografiska utmaningarna i vårt län, där avstånden är stora och befolkningen begränsad, gör situationen ännu svårare. Att avståndet till huvudstaden är långt och att långa transporter krävs är en verklighet som måste tas på allvar.

Med över 40 års erfarenhet inom regionen kan vi säga att den nuvarande visionen är en omöjlig utopi. Visioner kan aldrig realiseras utan att personalen är med på tåget. Regionledning, lyssna på oss nu. Vi behöver en förändring omedelbart. Vi behöver en chef som samarbetar med oss, inte mot oss





opse / 🏆 44. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regionledning Sjukvård Personal Förändring Utopi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Socialtjänsten stärker skyddet: ”Vi får inte blunda för att personalen är utsatt”Med flytten till Skäggetorp följde ett ökat fokus på säkerhet för medarbetarna på socialkontoret. – Ju mer vi är ute och blir igenkända, desto mindre är risken att hot och våld uppstår, säger socialtjänstens Karolina Rydbrant.

Read more »

Kraftig ökning av vård i utlandet. VGR misstänker brottHundratals miljoner kronor rullar ut från Västra Götaland utan att regionen vet hur de används. Nu ber regionledningen Försäkringskassan skärpa sin kontroll

Read more »

Han anklagar länsstyrelsen för jäv i LKAB:s miljöfrågaDen långa förhandlingen om LKAB:s nya miljötillstånd i Malmberget fick en dramatisk avslutning. Två juridiska ombud anklagade länsstyrelsen för att vara jävig i målet. Bakgrunden är att den omfattande tillslaget mot länsstyrelsen där personal utreds för tjänstefel.

Read more »

Miljardären Per Josefsson får del av rekordutdelning, vd:n Martin Tiveus ersätts med 22 miljoner kronor i lönMiljardären Per Josefsson, vd:n Martin Tiveus och vårdjätten Attendo är några av de som får del av rekordutdelningen. Vd:n Martin Tiveus ersätts med totalt över 22 miljoner kronor i lön och andra ersättningar. Trots kritik om skabb, dödsfall och amputationer höjer vårdjätten utdelningen och delar ut en kvarts miljard till ägarna. Bolagets vd får totalt 22 miljoner i lön och andra förmåner. Rose-Marie blev sittande i sitt eget urin i tio dagar, trots dagliga besök från Attendos hemtjänst. Hennes tår svartnade och det slutade med att hon tvingades amputera benet. Hennes dotter Marie Starborg Lagerqvist tycker att pengarna ska användas till att anställa mer personal och utbilda personalen istället för att några högt uppsatta ska få ännu mer pengar.

Read more »