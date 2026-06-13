Regissören bakom 'Plutonen' - en av Hollywoods legendarer

Regissören har sedan New Hollywood-eran etablerat sig som en av Hollywoods legendarer. Han är känd för sina vågade och samhällskritiska thrillers och mörka karaktärsskildringar. En av hans bästa filmer är 1986 års 'Plutonen', som vann flera Oscars och har blivit en klassiker inom genren.

Han har sedan New Hollywood -eran etablerat sig som en av Hollywood s legendarer. Vågade och samhällskritiska thrillers och mörka karaktärsskildringar har blivit hans signum. Regissör en var själv stationerad i Vietnaminfanteriet och det hela ligger honom nära hjärtat.

En av hans bästa filmer kan utan problem sägas vara 1986 års 'Plutonen'. Det är inte bara en personlig favorit, utan även vinnare av Bästa film vid Oscarsgalan. I filmen beger sig en ung man till Vietnam efter att ha lämnat college. Väl där inser han dock att de pojkdrömmarna han haft snart ska slås i spillror.

Bland filmer baserade kring Vietnamkriget får den här sägas vara en av de mest realistiska och dramatiska. Tillsammans med kanske Kubricks 'Full Metal Jacket', Coppolas 'Apocalypse Now', Ciminos 'The Deer Hunter' och kanske Stones egen 'Född den fjärde juli' står den sig som ett utmärkt exempel på film som skildrar kriget från mörkaste perspektiv. Det hela är otroligt vackert skildrat och med stilsäkert foto. Älskar du liksom mig musiken från denna tid har du tur.

Topp-hits av favoriter som Jefferson Airplane, Smokey Robinson & The Miracles och Merle Haggard hörs alla i filmen.

'Ett omskakande krigsporträtt, de blodiga scenerna, osympatiska soldaterna och krossade drömmarna om fred håller inte igen på något (…) Filmen är både realistisk och kittlande, lätt att leva sig in i detta gripande drama'. Förutom Oscars för Bästa film vann man ett antal andra priser, inom Bästa regi, Bästa ljud och Bästa redigering. Filmen blev även tvåfaldigt nominerad i kategorin Bästa manliga biroll (Berenger och Dafoe), samt Bästa manus och Bästa foto.

'Plutonen' är sedan många år bakåt en självklar del av IMDb:s topp 250-lista över tidernas bästa filmer





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