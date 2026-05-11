Regler inför Eurovision song contest 2026: Fler bojkotter, stopp för massiva reklamledare, teletext.nu rapporterar.

Nya regler inför Eurovision song contest 2026 har införts för att minska tittarnas makt och införa begränsningar mot massiva sponsorade reklamkampanjer. SVT har också nyligen presenterat ett omfattande sparpaket inför tävlingens arrangering.

Mindre makt för tittarna, flera bojkotter och stopp för massiva reklamkampanjer finansierade av regeringar – här är nya regler na för Eurovision song contest 2026 i Wien.

Här hittar du SVT:s samlade rapportering av Eurovision song contest 2026. SVT:s team på plats bevakar allt från semifinal, final, artister och snackisarna från Wien. Om Felicia vinner årets Eurovision blir det SVT som får arrangera nästa års tävling. Samtidigt har public service-bolaget nyligen presenterat ett omfattande sparpaket.

– Det är klart att i ett sådant här ekonomiskt läge skulle vi verkligen behöva tänka till och vara smartare än vi brukar. Men vi har arrangerat ESC många gånger nu och lärt oss att göra det till en oerhört låg kostnad om man jämför med andra länder som arrangerat, säger SVT:s programdirektör Eva Beckman till Tidigare i år presenterade SVT ett sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Omkring 140 tjänster försvinner och förändringarna träder i kraft vid årsskiftet





