Regleringar gör staden mer människovänlig

En debattartikel om vikten av balanserad trafikpolitik i Göteborg, där författarna från rödgröna partier argumenterar för regleringar som gynnar alla trafikslag och skapar en trivsammare stad.

För oss rödgröna är det viktigt att alla ska ha möjlighet till en fungerande vardag och att njuta av vår vackra stad, oavsett om man färdas med bil, kollektivtrafik, på cykel eller till fots.

I city ska barn, äldre och alla andra kunna flanera längs med kanalerna, handla, äta eller dricka något gott i frisk luft, i gröna inbjudande miljöer utan farlig trafik och störande buller. Vi prioriterar en trafiksäker, trevlig och attraktiv stad för alla. Då behövs både tydlighet och regleringar. Göteborg är en fantastisk stad som erbjuder många möjligheter för alla som bor, arbetar och besöker den.

Vi blir fler invånare och fler besökare lockas av stadens charm och vänliga rykte. Stadens mest attraktiva ytor är dock små. Om alla tar sin bil och använder den på en begränsad yta, blir det bilen som tar upp all plats. Det krävs inte mer än sunt förnuft för att inse det.

För oss rödgröna är det viktigt att alla ska ha möjlighet till en fungerande vardag och att njuta av vår vackra stad, oavsett färdmedel. I city ska barn, äldre och alla andra kunna flanera längs kanalerna, handla, äta eller dricka något gott i frisk luft, i gröna inbjudande miljöer utan farlig trafik och störande buller. Parkering är ett exempel på ett område som behöver regleras för att helheten ska bli bra för alla.

Då behöver det vara tydligt vad som gäller, och vi håller med Magnusson om att bilen är en del i den infrastruktur som får vardagen att fungera för många. På utpekade platser ska bilar parkeras, på andra ska barn kunna leka, studenter chilla, handeln blomstra och den som söker lugn kunna njuta av kanalernas stilla spegel i skuggan av en trädkrona. I vissa stråk är det spårvagnar som behöver komma fram, i andra bilar respektive cyklar och gående.

Pålitlig och billig kollektivtrafik är en grundbult för oss, och med färre bilar i omlopp kommer både kollektivtrafiken och de som verkligen behöver bilen lättare fram. Parkering för rörelsehindrade för att komma nära sitt mål är lika viktig som tydlig hänvisning till parkering i anläggning för den som kan promenera den sista sträckan från bilen. Att bo och vistas i en stad är ett teamwork. Med stadsutveckling och regleringar ger vi förutsättningar för en attraktiv och välfungerande stad.

Var och en har sedan ansvar för att visa hänsyn till sina medmänniskor. Vår politik handlar om väl avvägda avgifter och smart reglering av parkering, något som manifesteras i den parkeringspolicy som nu beslutas, och vi värnar antalet boendeparkeringar. Med de parkerings-populistiska förslag som Hampus Magnusson och hans partikamrater lagt skulle vi däremot strax hamna i en stad som varken Hampus eller någon annan som uppskattar människovänligt stadsliv skulle gilla.

Vi vet facit där städer hamnat i trängsel och svårkontrollerad trafikinfarkt. Vi ser också hur många städer framgångsrikt reglerat trafiken smart och med väl utvecklad dialog lyckats skapa en miljö som gynnar såväl människor som ekonomisk utveckling. Nej, Hampus, det är dags att tänka om. Med klok reglering av olika trafikslag ska vi se till att göra det riktigt gött att leva i Göteborg.

Häng på, vetja. Staden behöver en balanserad syn där alla trafikslag samverkar. Genom att minska biltrafiken i centrala delar kan vi skapa mer utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik. Detta gynnar inte bara miljön utan även stadslivet och handeln.

Fler uteserveringar, fler grönområden och mindre buller bidrar till en trivsammare stad. Samtidigt måste vi säkerställa att de som verkligen behöver bilen, som hantverkare, äldre eller personer med funktionsnedsättning, fortfarande kan ta sig fram. Det handlar om att hitta rätt balans mellan olika behov. Vi är övertygade om att en genomtänkt parkeringspolitik och satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar är nyckeln till en hållbar och attraktiv stad.

Låt oss tillsammans skapa ett Göteborg där det är lätt att leva och trevligt att vistas. Välkomna att delta i denna utveckling





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