Reglerna riskerar att göra byggprojekt dyrare

Anna Broman, näringspolitisk expert på branschorganisationen Byggföretagen, menar att fler regler riskerar att göra byggprojekt dyrare. Sedan mätningarna startade 2023 har ledtidernas genomsnittliga längd ökat från 4,5 till 4,8 år, vilket indikerar ett systemfel i grunden. Reglerna från EU har lagts ovanpå nationell lagstiftning, vilket leder till många otydligheter och ökade behov av utredningar vid detaljplanläggning. Byggbranschen varnar för att nya klimat- och miljökrav leder till högre kostnader för nya bostäder.

Fler regler riskerar att göra byggprojekt dyrare. Det menar Anna Broman, näringspolitisk expert på branschorganisationen Byggföretagen. Sedan mätningarna startade 2023 har ledtidernas genomsnittliga längd ökat från 4,5 till 4,8 år, vilket indikerar ett systemfel i grunden.

Reglerna från EU har lagts ovanpå nationell lagstiftning, vilket leder till många otydligheter och ökade behov av utredningar vid detaljplanläggning. Byggbranschen varnar för att nya klimat- och miljökrav leder till högre kostnader för nya bostäder. Flera bostadsutvecklare betonar att konflikten snarare handlar om tempot och samordningen än om hållbarhetskraven i sig. Effektivare materialanvändning kan minska både utsläpp och kostnader





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Byggprojekt Dyrare Regler Byggbranschen Nyare Bostäder Ledtid Utredningar Dyrare Byggmaterial Högre Byggherrekostnader Klimatkrav Naturvärden Vattenpåverkan Naturrestaureringsförordning Klimatpåverkan Grönområden Planering Fått Byggkostnader Byggsektorn EU Nyare Byggnader Utsläppsfria Spårbarhet Trä Byggmaterial Byggbranschen Varnar Nyare Regler Byggprojekt Dyrare Regler Byggbranschen Nyare Bostäder Ledtid Utredningar Dyrare Byggmaterial Högre Byggherrekostnader Klimatkrav Naturvärden Vattenpåverkan Naturrestaureringsförordning Klimatpåverkan Grönområden Planering Fått Byggkostnader Byggsektorn EU Nyare Byggnader Utsläppsfria Spårbarhet Trä Byggmaterial Byggbranschen Varnar Nyare Regler Byggprojekt Dyrare Regler Byggbranschen Nyare Bostäder Ledtid Utredningar Dyrare Byggmaterial Högre Byggherrekostnader Klimatkrav Naturvärden Vattenpåverkan Naturrestaureringsförordning Klimatpåverkan Grönområden Planering Fått Byggkostnader Byggsektorn EU Nyare Byggnader Utsläppsfria Spårbarhet Trä Byggmaterial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Allt om valet 2026Följ Expressens direktrapport om valet med Max V Karlsson, Anna Gullberg, Viktor Barth-Kron, Anette Holmqvist och Emma Åhman.

Read more »

Anna-Lena Laurén: Ingen märker när minoriteter anpassar sigSamerna har anpassat sig under hela sin historia, men majoriteten har aldrig märkt något.

Read more »

Maria Gunther: Craig Venter skrev om reglerna för biologinCraig Venter revolutionerade metoderna för att kartlägga dna, skapade konstgjort liv och såg motstånd mot GMO som brott mot mänskligheten.

Read more »

Anna Brolin bar blöja under intervju med Zlatan IbrahimovicLivereporter med fokus på svensk hockey. Har ett stort intresse för vintersport i allmänhet och Ski Classics i synnerhet. Tidigare jobbat på Aftonbladet, Radiosporten och SVT. På Expressen sedan 2025.

Read more »