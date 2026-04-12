Rekordhögt valdeltagande i Ungern – Anklagelser om valfusk och spänning inför valresultatet

Valdeltagandet i Ungern slog rekord, men anklagelser om valfusk och en väntan på resultatet skapar stor spänning. En vallokalsundersökning uteblir och resultatet kommer successivt från valmyndigheten. Oppositionen ser ut att leda enligt opinionsundersökningar, vilket kan avsluta premiärminister Orbáns 16 år vid makten.

Anklagelser om valfusk har redan haglat från båda sidor i det ungerska valet, en indikation på den intensiva politiska striden som utspelar sig. Samtidigt rapporterades ett rekordhögt valdeltagande redan vid 17-tiden, då siffran nådde imponerande 77,8 procent, vilket tyder på ett stort engagemang från väljarna. Den höga valdeltagande proenten är särskilt anmärkningsvärd med tanke på den rådande politiska dynamiken och de starka känslor som valrörelsen har genererat.

Resultaten förväntas bli avgörande för landets framtid och kan komma att innebära en betydande förändring i den politiska balansen. Denna intensiva kamp präglas av motsättningar och förväntningar, vilket gör valutgången mycket spännande. \I motsats till traditionella val, kommer ingen vallokalsundersökning att publiceras i Ungern. I stället kommer valmyndigheten att löpande uppdatera rösträkningen, vilket ger en mer gradvis bild av valresultatet. Trots att vallokalerna stängde enligt ordinarie tid, har rösträkningen ännu inte påbörjats. Enligt de ungerska valbestämmelserna förblir vissa lokaler öppna tills alla som står i kö har haft möjlighet att rösta. Detta kan förlänga räkneprocessen, särskilt i vallokaler med stora folksamlingar. I veckorna fram till valet genomfördes dock en opinionsundersökning som pekar på en tydlig ledning för utmanaren Péter Magyar. Flera rapporter bekräftar att trycket på att rösta var enormt, med långa köer som sträckte sig genom flera städer, både i Ungern och i vallokaler utomlands. Premiärminister Viktor Orbán och hans motståndare Péter Magyar har båda lagt sina röster under valdagen. \Om tidigare opinionsundersökningar håller, skulle oppositionsledaren Magyar och hans parti Tisza vinna valet. Ett sådant resultat skulle avsluta premiärminister Viktor Orbáns 16 år långa maktinnehav i landet, vilket skulle representera en dramatisk förändring av den politiska landskapet. En sådan förändring skulle kunna innebära nya prioriteringar, policyförändringar och en omfördelning av makten. Möjligheten till förändring har skapat både förhoppningar och farhågor. Valets utgång kommer att ha långtgående konsekvenser för Ungerns framtid och dess relationer med omvärlden. Många analytiker och politiska experter följer valresultatet noga för att bedöma konsekvenserna av ett eventuellt maktskifte. Valet har fångat internationell uppmärksamhet och ses som ett viktigt test av den ungerska demokratin





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungern Val Valdeltagande Viktor Orbán Péter Magyar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump lovar ekonomiskt stöd till UngernDonald Trump utlovar ekonomiskt stöd till Ungern om premiärminister Viktor Orbán och det ungerska folket behöver det, samtidigt som han signalerar investeringsmöjligheter. Vicepresident JD Vance uttryckte stöd för Orbáns valkampanj och hans kritik mot Ukraina och EU. Valresultatet är osäkert.

Read more »

Dokumentär om röstköp skakar UngernEn dokumentär om omfattande röstköp på den ungerska landsbygden, som avslöjar hur kontanter och hot används för att påverka valresultat, har fått över 2,1 miljoner visningar på Youtube och väckt stor uppmärksamhet i Ungern.

Read more »

Fotbollsstadion och maktens centrum: Orbáns hemby i UngernI Viktor Orbáns hemby Felcsút är fotbollsstadion Pancho en symbol för premiärministerns inflytande. Trots förändringens vindar i Ungern är kritiker tystade, medan stadion och premiärministerns närvaro dominerar.

Read more »

Spända läget i Mellanöstern: Förhandlingar om Hormuzsundet kör fast, attacker mot Israel och anklagelser mot IranSamtalen mellan USA och Iran om Hormuzsundet har avstannat. Samtidigt rapporteras om attacker mot Israel från Libanon och anklagelser mot Iran om attacker mot Kuwait. Ukrainas president Zelenskyj säger att ukrainska militärer skjutit ner iranska drönare i andra länder.

Read more »

Säkerhetsexpert: Här är hoten som skulle kunna stoppa valet i UngernValkampen i Ungern har varit rena spionromanen. Med en filmad sexfälla, utländska agenter, bomblarm och beslagtaget ukrainskt guld. Nu varnar en säkerhetsexpert SVT Nyheter träffat i Ungern att valhelgen kan bjuda på fler obehagliga överraskningar.

Read more »

Svenska politiker observerar val i Ungern med rekordhögt deltagandeJessica Rodén (S) och Peder Björk (S) är i Ungern för att observera valet. De noterar ett högt valdeltagande och rapporter om misstänkta röstköp.

Read more »