Anmälningarna för Stockholm Marathon 2027 har nått 21 000 sålda startplatser efter bara två veckor, vilket är ett nytt rekord. Samtidigt vann Daniel Ståhl Diamond League-galan i Stockholm med säsongsbästa kast. SVT bevakade tävlingen och betonar sin princip om saklighet.

Startmotivet för Stockholm Marathon 2026 har redan Barnatagen påverkan. Anmälningarna till loppet 2027 har bara varit öppna i två veckor, men redan nu är alla 21 000 startplatser sålda.

Detta är en helt ny rekordnotering för evenemanget. Att jämföra med 2022, då 13 618 löpare anmälde sig till hela årets lopp, visar på ett explosionsartat intresse. Endast 4 000 platser återstår när anmälningsfönstret stängs för tillfället och öppnas igen den 24 augusti. På samma dag som marathonansökningarna nådde sin nya rekordnivå, firade den regerande världsmästaren i diskus, Daniel Ståhl, en hemmavinyl i Stockholms Diamond League-galan.

Han kastade säsongsbästa 69,60 meter i sitt andra försök och säkrade segern. Efteråt uttryckte han stor belåtenhet: "Magiskt. Helt underbart. Det var mycket tryck i dag, jag måste få ut diskusen och inte kasta i nätet hela tiden.

Lite finslipning på det så blir det bra i framtiden.

" Denna vinst var särskilt speciell eftersom det var första gången på fem år som Ståhl vann hemma på Stockholms stadion. Dessutom var han den enda svenska segraren under hela årets Diamond League-upplaga i Stockholm. SVT:snyhetsbevakning av evenemanget avslutades för dagen härmed. Tack för att ni förenade er med liven från Diamond League-galan Betoningen på saklighet och opartiskhet är central i SVT:s nyhetsjournalistik.

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet och inte vet





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Stockholm Marathon Daniel Ståhl Diamond League Anmälningsrekord Löparkalas

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