Rekordlåga förtroendesiffror för Trump - 61 procent ogillar hans arbete

En ny opinionsundersökning visar att 61 procent av amerikanerna ogillar Donald Trumps jobb som president, de lägsta siffrorna under hans mandatperioder. Experter pekar på ökad polarisering som förklaring.

En ny opinionsundersökning från Economist/YouGov visar att hela 61 procent av amerikanerna ogillar hur Donald Trump sköter sitt jobb som president. Undersökningen, som publicerades på tisdagen, visar att Trump s förtroendesiffror är de lägsta som setts under någon av hans mandatperioder eller för föregångaren Joe Biden, enligt en analys av USA Today.

I den föregående undersökningen låg Trumps ogillandegrad på 59 procent, vilket innebär en ökning med två procentenheter. Särskilt anmärkningsvärt är att 71 procent av de oberoende väljarna uppger att de ogillar hur Trump sköter jobbet. Detta är en rekordhög siffra som aldrig tidigare uppmätts under någon av Trumps mandatperioder, enligt samma källa. Sett till genomsnittet i flera andra opinionsmätningar ligger Trumps ogillandegrad på omkring 58 procent (New York Times), 57,8 procent (Silverbulletin) och 57,2 procent (RealClearPolitics).

Dessa siffror indikerar en fortsatt svag position för presidenten inför det kommande presidentvalet. Brandon Rottinghaus, professor i statsvetenskap vid University of Houston, kommenterar resultaten och pekar på den ökade polariseringen i USA. Han menar att godkännandesiffrorna i allt högre grad är ett mått på vem presidenten är snarare än vad presidenten gör. Polariseringen har höjt golvet och sänkt taket för godkännandesiffrorna, vilket innebär att dramatiska svängningar är mindre vanliga.

Eftersom godkännandesiffrorna nu är bundna till partiskhet blir de mer stabila, men samtidigt svårare att påverka genom politiska handlingar. Rottinghaus betonar att detta är en trend som har förstärkts under de senaste decennierna och som gör att presidentens popularitet i hög grad bestäms av väljarnas partitillhörighet snarare än av faktiska prestationer. I praktiken innebär detta att Trump har svårt att vinna över nya väljare, samtidigt som hans kärnväljare förblir lojala.

För oppositionen, i detta fall Demokraterna, innebär siffrorna en möjlighet att mobilisera missnöjda väljare inför valet. Samtidigt visar historiska data att låga godkännandesiffror inte nödvändigtvis leder till förlust, särskilt i ett polariserat politiskt landskap där partitillhörighet spelar en avgörande roll. Det återstår att se hur dessa siffror kommer att påverka det politiska spelet under de kommande månaderna.

Experter menar att Trump trots de låga siffrorna fortfarande har en stark bas och att valet kan komma att avgöras av ett fåtal vågmästarstater. Oavsett utfall visar undersökningen tydligt att den amerikanska befolkningen är djupt splittrad i sin syn på presidentens arbete





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