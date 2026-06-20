Rekordvärme och blixtnedslag skakar Sverige - SMHI varnar för fortsatt hetta

Sverige har drabbats av extrema väderförhållanden med rekordtemperaturer och tusentals blixtnedslag under helgen. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer och beror på svalare väder under söndag.

Under senaste解脱 dagarna har Sverige upplevt extremt varmt väder med imponerande temperaturer och omfattande blixtnedslag. På lördagen slog rekord för årets varmaste dag med temperaturer upp till 29,5 grader Celsius i Kolmården, enligt SMHI :s meteorolog Emma Rosengren.

Trots att stora delar av landet samtidigt drabbades av tusentals blixtnedslag och lokala översvämningar, höll värmen i sig. Vädret var präglat av kraftiga blixtar och dunder, vilket skapade märkliga fenomen i den varma luften. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer, särskilt längs den småländska kusten där risken för hälsoproblem ökar på grund av hetten. Rosengren förklarar att de sydöstra delarna av landet kommer att fortsätta vara mycket varma även under söndag och måndag, men att en ändring är väntad.

På söndagen börjar svalare luft ta sig in från norr, vilket kommer att sänka temperaturerna till 20-25 grader istället för de tidigare 30-gradersvärmen. Denna svalning kommer att vara mest kännbar i de norra delarna av landet. I övriga trakter förväntas fortfarande varma förhållanden fram till söndag, med fortsatt hög risk för solbränna och andnings besvär för känsliga grupper.

Under senaste解脱 timmarna har flera väderstationer rapporterat sina högsta dagstemperaturer efter klockan 21.00, vilket visar på hur intensivt varmt det var under hela eftermiddagen och kvällen. För de kommande dagarna ser SMHI att ett resuscitation av varmt väder är möjligt i södra och östra Sverige, medan de nordvästra regionerna kan få regn och svala vindar. Myndigheter råder bor att vara försiktiga i solen, dricka tillräckligt och hålla sig iskyllt.

Även om värmen tillfälligt avtar, kan sommarvävens omSTANDBY komma tillbaka senare i veckan, beroende på hur luftmassorna rör sig. Runt 29,5 grader i Kolmården är ett tydligt tecken på att sommarvärmen kan vara kraftig även i skuggig miljö, och de lokala blixtarna på lördagen visar på osäker väder som kan uppstå vid stigande temperaturer. SMHI kommer att fortsätta övervaka utvecklingen och uppdatera varningarna efter behov. För allmänheten rekommenderas att följa myndigheternas råd och undvika långa perioder i direkt sol





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Värme Blixtar SMHI Rekord Översvämningar Varning Temperatur

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