Rektor Lindquist: Ordning och tydlighet vägen till bättre skolresultat

Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör, argumenterar i sin nya bok för att tydligare struktur, gemensamma normer och höga förväntningar är viktigare än mer pengar för att förbättra skolresultaten i socioekonomiskt utsatta områden. Hon lyfter även fram skolans roll i integrationen och vikten av att utmana skadliga normer.

Linnea Lindquist , en erfaren rektor och skoldebattör, presenterar i sin nya bok en kritisk analys av skolresultaten i socioekonomiskt utsatta områden och en rad åtgärder hon anser nödvändiga för att förbättra situationen.

Hon argumenterar starkt mot den vanliga uppfattningen att mer pengar är lösningen på komplexa problem inom skolan, och pekar istället på vikten av tydlig ledning, strukturerad undervisning och gemensamma normer. Lindquist, som tidigare varit biträdande rektor på Husbygårdsskolan i Stockholm, där en betydande andel av niondeklassarna inte uppnådde gymnasiebehörighet, betonar att trots generösa resurser och hög personaltäthet misslyckas många skolor i dessa områden med att leverera resultat.

Hon menar att problemet inte ligger i bristen på ekonomiska medel, utan i en ovilja att ta ansvar för att leda och strukturera skoldagen, sätta tydliga gränser och anpassa undervisningen för att undvika att överbelasta elevernas arbetsminne. Lindquist framhåller vikten av att bibehålla höga förväntningar på alla elever, oavsett bakgrund. Hon använder en liknelse med stavhopparen Armand Duplantis, som inte sänker ribban vid misslyckanden utan istället finslipar sin teknik och ökar träningen.

Samma princip bör gälla för eleverna, menar hon – de behöver träning och specialiserad undervisning för att övervinna sina svårigheter. Vidare lyfter Lindquist fram skolans unika roll i integrationsprocessen. Hon betonar att det är skolpersonalens ansvar att aktivt kommunicera med elever och föräldrar om de normer och förväntningar som gäller i det svenska samhället, särskilt för nyanlända.

Hon kritiserar bristen på information om det svenska samhället som många nyanlända får, och menar att det är viktigt att göra det enkelt att göra rätt och att utmana normer och värderingar som inte är förenliga med en liberal demokrati. Detta inkluderar att ta itu med känsliga frågor som hederskultur, könsstympning och kontroll av syskon. Lindquist är medveten om att hennes åsikter och engagemang som debattör har väckt starka reaktioner.

Hon har utsatts för anklagelser om rasism och islamofobi, och har mottagit dödshot och hatiska meddelanden, varav en del tros vara genererade av AI-botar. Hon erkänner att vissa av hennes tidigare formuleringar kanske har varit olyckliga eller klumpiga, men understryker att hon ständigt utvecklar sin förståelse och analys. Trots de personliga kostnaderna är Lindquist fast besluten att fortsätta lyfta obekväma frågor och utmana etablerade sanningar inom skolan.

Hon beskriver sig själv som någon med "svart bälte i dålig stämning", vilket vittnar om hennes erfarenhet av att hantera svåra situationer och konflikter. Hennes bok är ett försök att bidra till en mer konstruktiv och ärlig debatt om hur vi kan förbättra skolan för alla elever, oavsett deras bakgrund och förutsättningar. Hon betonar att det krävs mod och en vilja att prata om det som är svårt för att skapa en skola där alla elever har möjlighet att lyckas





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kristina Lindquist om att de rika tror att de förtjänar merAtt ge bidrag till fattiga tycks mer stötande än att sponsra designkuddar. Välståndets identitetspolitik förklarar varför det är skillnad på folk och folk.

Max överlevde efter fruktansvärd bilolycka – familjens kampMax drabbades av svåra skador efter en bilolycka där bilen körde av vägen i över 130 km/h. Han tillbringade 152 dagar på sjukhus och genomgick omfattande ansiktsoperationer. Familjen berättar om den tuffa tiden mellan hopp och förtvivlan, och hur de stöttade varandra under Max långa återhämtning.

Vad döljer rektorn? ”Misstänkt” är SVT:s nya krimdrama med premiär i majEn respekterad rektor. En försvunnen fru. Och en kriminalinspektör som vill avslöja hans fasad. I vår kommer 'Misstänkt' till SVT Play - den brittiska kriminalserien som redan har fått tittarna att hänga vid skärmen.

Kriminella gäng utnyttjar ungdomar med funktionsnedsättningar – 'De jagas obönhörligt'Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar blir alltmer utsatta för kriminella gäng som lurar dem till att begå brott. Rektor Susanne Avander och kriminolog Anna Sjöholm varnar för att gruppen ignoreras i det brottsförebyggande arbetet, trots att de är överrepresenterade i barnavårdsutredningar och häktningar.

