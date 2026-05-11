Religionens återkomst: En farlig återgång till dogmatism och förtryck

En kritisk analys av religionens växande inflytande i den offentliga debatten och en påminnelse om kyrkans mörka historia av systematiska övergrepp.

Under flera århundraden har det svenska samhället rört sig stadigt bort från kyrkans järngrepp. Sekulariseringen har varit en befrielseprocess där individens förnuft och självständighet har satts i centrum istället för religiösa påbud.

Men i samtiden ser vi en oroande trend. Trots att den faktiska troende befolkningen i många avseenden minskar, verkar de som öppet bekänner sig till kristendomen ta allt större plats i det offentliga samtalet. Det talas om religion som en positiv kraft, en källa till mening i en annars tom och fragmenterad modernitet. Skribenter som Josefin de Gregorio och Joel Halldorf försöker fylla det existentiella tomrummet med Jesus, som om moderniteten i sig vore bristfällig.

Men det man glömmer i denna iver att återinföra tron i debatten är att religionens väsen sällan handlar om personligt välbefinnande, utan om makt och kontroll. Det finns en föreställning om att lösningen på religiösa konflikter, som exempelvis spänningarna mellan USA och Iran, skulle vara mer teologi. Jonas Gardell har föreslagit att en djupare förståelse för tron skulle kunna motverka totalitarismen. Detta är ett naivt resonemang.

Problemet är inte brist på teologi, utan själva teologins natur. När man hävdar att något vilar på Guds ord, skapas en mur som inget mänskligt argument kan bryta igenom. Logik, empati och kritiskt tänkande blir irrelevanta när den högsta auktoriteten redan har talat. I ett sådant system raderas den enskilda individens vilja och förmåga att ifrågasätta.

Religionen blir inte en bro mellan människor, utan en mur som stänger ute allt som inte passar in i den förutbestämda doktrinen. Det är i detta utrymme, mellan det gudomliga påbudet och den mänskliga verkligheten, som de värsta övergreppen sker. Historien är full av exempel på hur religiös övertygelse har använts för att legitimera vidriga handlingar. Ett av de mest skrämmande exemplen är Magdalenatvätterierna, som beskrivs i Claire Keegans novell 'Små ting som dessa'.

Detta var inte bara fiktion, utan en systematisk verklighet där kyrkan styrde över kvinnors liv med järnhand. Flickor och kvinnor som inte passade in i den religiösa normen – de ogifta mödrarna, de trotsiga eller de som ansågs vara fallna – spärrades in i dessa institutioner.

Maureen Sullivan är ett exempel på det mänskliga lidandet; en tolvårig flicka som utsatts för övergrepp av sin styvfar, men som istället för att få hjälp slets från sin mor och skickades till ett tvätteri. Där raderades hennes identitet, hennes hår rakades av och hon tvingades arbeta under slavliknande förhållanden i årtionden. Allt detta skedde under täckmanteln av fromhet och räddning av själar. Våld, svält och tortyr blev vardag, och många dog i denna religiösa reningsprocess.

Att dessa tvätterier var i drift ända fram till 1996 visar hur långlivad och djupt rotad den religiösa maktstrukturen är. Det är en påminnelse om att när religionen får inflytande över det offentliga och det juridiska rummet, upphör mänskliga rättigheter att vara universella och blir istället underställda en gudomlig lag som endast ett fåtal utvalda kan tolka. Vi behöver inte mer religion för att finna mening; vi behöver mer humanism, mer empati och ett starkare försvar för det sekulära samhället.

Att romantisera tron som en positiv kraft är att ignorera de miljontals människor som genom historien har krossats under dess tyngd. Vi bör därför vara extremt vaksamma när religionen återigen försöker kräva sin plats i centrum av vår gemensamma debatt. Det är i friheten från religiösa dogmer som den sanna mänskliga värdigheten kan blomstra





Religion Sekularism Mänskliga Rättigheter Kyrkan Offentlig Debatt

