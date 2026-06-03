Republikaner i USA:s representanthus har gått emot president Donald Trump i två omröstningar. Fyra republikaner röstade emot presidenten i en omröstning om USA:s krig mot Iran, medan sex republikaner och en oberoende ledamot gick på Demokraternas linje i en omröstning om utökade sanktioner mot Ryssland och stöd till Ukraina.

Republikaner i USA :s representanthus går emot president Donald Trump i två omröstningar. Fyra republikaner röstade emot presidenten i en omröstning om USA :s krig mot Iran , medan sex republikaner och en oberoende ledamot gick på Demokraternas linje i en omröstning om utökade sanktioner mot Ryssland och stöd till Ukraina .

Förslagen måste nu godkännas av representanthuset och senaten innan de kan skickas till presidentens bord för underskrift. Det är oklart vilka följder ett antagande skulle få, men mycket talar för att handlingen mest blir symbolisk och skicka en kraftfull signal till administrationen. En bindande lag skulle sannolikt kräva presidentens egen underskrift, enligt tidigare beslut i Högsta domstolen. USA:s president Donald Trump kommer att närvara vid Natos toppmöte i Turkiet i början av juli, enligt utrikesminister Marco Rubio.

Det är en person på ett särskilt boende i Ljungby som bekräftats med smittsam tuberkulos, enligt SVT Småland. Flera bilar i Värnamo har utsatts för bajsattacker, enligt P4 Jönköping. En man som hållit gisslan i över tolv timmar i en byggnad i Kalifornien har skjutits ihjäl av FBI, enligt den federala polismyndigheten. Ett godståg lastat med lastbilshytter har spårat ur i Älvsborgshamnen i Göteborg, enligt räddningstjänsten.

Polisen har under eftermiddagen fått samtal om ett misstänkt vapen som ska ha hittats i en trappuppgång i stadsdelen Gottsunda i Uppsala, men det visade sig vid en kontroll röra sig om en leksakspistol. Moderaterna vill sänka åldersgränsen på Systembolaget - på vissa sorters alkohol - från 20 år till 18 år, enligt statsminister Ulf Kristersson





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