Republikansk oro: Trumps uttalanden hotar mellanårsvalet

Intern oro inom det republikanska partiet växer inför mellanårsvalet i november. President Trumps kontroversiella uttalanden och ageranden drar fokus från partiets kärnbudskap och riskerar att leda till förlust av kontroll i både representanthuset och senaten, enligt källor till Politico.

Med bara några veckor kvar till mellanårsvalet i USA den 3 november växer oron inom det republikanska partiet . Flera republikanska källor som talat med Politico uttrycker frustration över att fokus i den politiska debatten inte ligger på partiets kärnbudskap om skattesänkningar och ekonomisk framgång, utan istället dras till kontroversiella uttalanden och händelser kring president Trump.

Detta, menar källorna, riskerar att skada partiets möjligheter att behålla kontrollen över både representanthuset och senaten. Enligt en republikansk källa nära Vita huset försvåras partiets arbete av det som beskrivs som nonsens som kommer från Vita huset. Istället för att lyfta fram positiva ekonomiska budskap har Vita huset hamnat i situationer där presidenten tvingas hantera frågor som avleder uppmärksamheten från den planerade agendan. Ett tydligt exempel var när finansminister Scott Bessent under en pressbriefing skulle betona Trumps förmåga att öka amerikanernas köpkraft, men istället fick svara på frågor om Trumps hot att sparka Fed-chefen Jerome Powell. Detta bidrog till att grumla det ekonomiska budskapet, vilket Trumps tidigare rådgivare Bryan Lanza menar är skadligt. Lanza betonar att vägen till seger kräver ett konsekvent ekonomiskt budskap, något president Trump enligt honom ignorerar. Även inom MAGA-rörelsen, president Trumps starkaste stödjare, finns det tecken på missnöje. När presidenten delade en bild som framställde honom som Jesus, orsakade det upprörda reaktioner bland många inom rörelsen, enligt Politico. Den konservativa radioprofilen Erick Erickson menar att sådana handlingar riskerar att minska stödet för Trump på sikt. Erickson påpekar att om Trump vill behålla sitt inflytande och minimera möjligheterna att andra tar över efter honom 2028, kan han inte göra saker som distraherar från hans politik och hans persons fokus. Detta anses vara skadligt både för mellanårsvalet och för hans förmåga att driva sin agenda framåt. Den negativa synen på Trump tycks också speglas i opinionen. Enligt en undersökning publicerad av Politico den här veckan har 53 procent av väljarna en negativ uppfattning om presidenten. Denna oro sprider sig inom det republikanska partiet, där ett växande antal personer befarar att partiet kan förlora inte bara representanthuset utan även senaten. En republikansk källa uttrycker oro över att fokus ligger på att säkra senaten, vilket är ett tecken på att situationen är allvarlig. Republikanske strategen John Feehery menar att mellanårsvalet kommer att handla mer om vad presidenten faktiskt har åstadkommit under sin tid vid makten, snarare än vad han har sagt. Feehery erkänner att en del av de politiska valen har varit framgångsrika, men andra har inte varit det. Att hamna i konflikt med påven, som han påpekar, är inte heller gynnsamt i dagens politiska klimat, även om valet fortfarande ligger en bit bort





