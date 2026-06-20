Reseguider: Allt du behöver veta innan semestern

GP:s reseguidar hjälper dig att undvika onödiga kostnader, missade ersättningar, böter, resebedrägerier och andra tråkiga överraskningar på semestern. Här finns information om regler, risker och missar som kan påverka din resa.

Jakten på den perfekta solstolen kan sluta med böter. GP guidar till reglerna, riskerna och missarna som kan påverka semestern. Att resa kan vara komplicerat.

Flygbiljetter påverkas av bränslepriser och nya EU-regler, populära destinationer höjer turistskatter och på vissa platser kan helt vanliga svenska vanor bli ett problem vid gränsen. Samtidigt finns det mycket att vinna på att läsa på före avresa. Här har vi samlat 14 användbara guider och artiklar för dig som vill undvika onödiga kostnader, missade ersättningar, böter, resebedrägerier och andra tråkiga överraskningar på semestern. Vitt snus är en självklarhet för många svenskar, men reglerna skiljer sig kraftigt mellan länder.

I vissa fall kan resenärer riskera böter eller andra problem om de tar med nikotinprodukter i packningen. GP:s snusguide hjälper dig före avresa. Att något är tillåtet hemma betyder inte att det är tillåtet på semestern. Här listar vi märkliga lagar runt om i världen, allt ifrån böter för att kissa i havet till regler om svordomar och sex.

Måste man köpa flaskvatten eller går det bra att fylla på från kranen? I den här guiden går vi igenom var i Europa kranvattnet är tryggt att dricka och vilka länder där du bör vara mer försiktig. EU har enats om nya regler för flygpassagerare. Bland förändringarna finns bland annat att flygbolag inte ska få ta extra betalt för att barn och föräldrar ska sitta tillsammans.

Inställda flyg kan förstöra en semester, men som resenär står du inte utan rättigheter. Här går vi igenom vad som gäller vid inställda avgångar, när du kan kräva ombokning, återbetalning eller kompensation och varför det är viktigt att ha koll på försäkringen. Kampen om solstolarna har blivit en egen semesterstress på flera populära resmål.

På Mallorca vill myndigheter och hotell nu få stopp på handdukar som läggs ut i gryningen för att reservera solstolar - bland annat med hjälp av drönare. Thailand är ett populärt resmål för svenska turister, men inför resan finns flera saker att ha koll på. Bild: Patrick Quinn Thailand har länge varit ett favoritland för svenska resenärer. Nu har landet beslutat att halvera tiden som turister från bland annat Schengenområdet får stanna utan visum från 60 till 30 dagar.

Viktigt för alla som planerar en längre resa. Falska boenden, dubbelbokningar och erbjudanden som är för bra för att vara sanna kan bli en dyr fälla. I den här guiden ser du varningsflaggorna när du bokar semesterhus eller lägenhet och vad du bör kontrollera innan du betalar. Vill du resa billigt utan att kompromissa bort känslan av storstadssemester?

Den här guiden är visserligen från förra året, men resmålen ligger kvar och guiden bjuder på prisvärda weekendstäder i Europa, med tips om direktflyg, matpriser och sevärdheter. Ibland kan rätt datum, lite flexibilitet och ett telefonsamtal spara tusenlappar. Reseprofilen Sandra Svärd Mikic tipsar om knepen som kan göra resorna billigare. Det är inte alltid möjligt att avboka och få pengarna tillbaka, även om destinationen skulle drabbas av en skogsbrand.

Bild: Petros Giannakouris Barcelona har beslutat att höja turistskatten varje år fram till 2029. En tydlig påminnelse om att hotellnatten inte alltid slutar vid rumspriset, lokala avgifter kan göra resan dyrare än väntat. Extremvärme har blivit en återkommande risk på flera populära resmål runt Medelhavet. Här kan du ta del av experternas råd om hur du ska tänka när temperaturen stiger.

Skogsbränder, värmeböljor och vädervarningar får många att tveka inför resan. Men oro räcker inte alltid för att få pengarna tillbaka. Här går vi igenom vad som gäller med avbokning, reseförsäkring och ombokningsbara biljetter vid extremväder. Det behöver inte alltid vara allt eller inget mellan flyg och tåg.

Genom att ta tåget till en större flygplats på kontinenten kan semesterresan få lägre utsläpp utan att hela resan måste göras på räls





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