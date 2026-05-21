Resenär blev strandad på Malmö C efter missad information om tågförsening

En resenär blev strandad på Malmö C efter att ha missat information om en tågförsening. Tåget inväntade en sen förbindelse, men informationen om detta kom alldeles för sent.

Tillsammans med ett tjugotal andra resenär er blev hon strandad på Malmö C . Men det meddelades att tåg et var sent och skulle istället gå klockan 22.45.

Informationen var dessutom något otydlig. På spåret som tåg skulle avgå ifrån stod det 'invänta tåget'. Lisa Hellman och ett tjugotal andra personer bestämde sig för att inte stå och vänta ute på perrongen. Då tänker i stort sett hela den här gruppen att jag behöver inte ställa mig på ett tomt spår och vänta i kylan i 25 minuter, säger hon.satte sig inne på stationen.

Hon kunde se spåret, som tåget nu rullat in på. Men både på tavlan på perrongen, inne på stationen och i SJ:s app stod det 'invänta tåget'. Tillsammans med vad hon beskriver vara ett tjugotal andra resenärer blev hon fast i Malmö. Dan Olofsson på SJ:s pressjour har när Sydsvenskan når honom precis informerats om fadäsen från bolagets trafikledning.

Tåget blev betydligt mindre försenat än man från trott, berättar han. Tåget skulle invänta en sen förbindelse. – Man hade räknat med att det skulle bli ännu senare. Och informationen kom alldeles för sent.

Vilket gjorde att ett antal resenärer har missat tåget. Men tåget kommer invänta de här resenärerna i Hässleholm. Så att de kommer kunna ta Öresundståget till Hässleholm och åka ifatt tåget, säger Dan Olofsson. – Men vi håller nu på att försöka säkerställa att de kommer med Öresundståget så att de kan åka ifatt nattåget och få gå och lägga sig.

När ett tåg blir försenat meddelar SJ en prognos för ny avgång. Den prognosen kan ändras, men då ska SJ informera om detta i tid, så att alla passagerare hinner med tåget. – Man måste ju ändå ge resenärerna en chans. Man kan ju inte ge den informationen så kort innan att man inte hinner med tåget.

Jag har inte alla detaljer, men det är förmodligen det som har brustit här. Samtidigt måste resenärer vara beredda på att tåget kan bli såväl ännu senare som avgå närmre inpå den ursprungliga avgångstiden. – För när vi väl kan komma iväg, om någonting har hänt, då vill vi ju köra så fort som möjligt. För annars är det ju ännu fler resenärer som drabbas längre upp i systemet.

Så det gäller bara att man får tillräcklig varsel, säger Dan Olofsson





