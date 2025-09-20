Reservist berättar om striderna i Gaza och kritiserar Israels strategi

En israelisk reservist, som deltagit i striderna i Gaza, delar sina erfarenheter och uttrycker kritik mot Israels krigsföring. Han beskriver 'gråzoner' och dilemman på slagfältet, samtidigt som en folkrättsexpert kommenterar situationen.

Från Gaza s slagfält till protestens rader – en israelisk reservists perspektiv på kriget\David, en reservist i den israeliska armén, delar sina upplevelser från Gaza kriget och uttrycker samtidigt kritik mot Israels strategi. Han berättar i en intervju med SVT om sina erfarenheter från frontlinjen, där han stridit sedan krigets första månad, senast under sommaren. David beskriver sig själv som en sionist och förklarar att han gick med i armén den 7 oktober 2023 för att försvara Israels existens.

Han säger att han förstår omvärldens kritik mot Israel och dess hantering av kriget. Samtidigt understryker han att han inte har sett Israel begå direkta krigsförbrytelser, men han erkänner att han stött på ”gråzoner” i kriget. Dessa situationer handlar om soldater som får skjuta mot obeväpnade civila om det finns misstankar om spionage eller onda avsikter. David förklarar att även om en civil inte bär vapen öppet, kan en soldat välja att skjuta om det finns en misstanke. Han beskriver en komplex verklighet på slagfältet där besluten ofta tas under press och där gränserna för vad som är rätt och fel kan vara svåra att definiera.\Professor Pål Wrange, expert i folkrätt, kommenterar Davids beskrivningar och betonar svårigheten att fastställa om enskilda handlingar utgör krigsförbrytelser. Wrange förklarar att civila som deltar i striderna betraktas som legitima mål, men att det finns en gråzon när civila inte öppet bär vapen. I sådana fall kan det utgöra en krigsförbrytelse eftersom individen utnyttjar skyddet som civil. Han betonar också de etiska dilemman som uppstår när soldater måste fatta snabba beslut under press. Wrange förklarar att det är fel att skjuta på alla civila som misstänks kunna bära en bomb. Bedömningen måste alltid göras utifrån omständigheterna, och det måste finnas en grundad anledning för soldaten att känna sig hotad. Wrange framhäver vikten av att följa internationella lagar och skydda civila under krig.\Trots sin kritik mot kriget och sitt engagemang i protester, säger David att han skulle återvända till Gaza om han blev inkallad. Denna uttalande illustrerar den komplexa lojalitetskris som många israeliska soldater kan uppleva. Det visar på en konflikt mellan ideal, plikt och en djup oro för säkerheten. SVT:s nyheter eftersträvar saklighet och opartiskhet i sin rapportering. I akuta nyhetslägen strävar de efter att presentera de fakta som är kända, samtidigt som de tydligt kommunicerar vad som ännu inte är bekräftat. Syftet är att ge en balanserad och transparent bild av händelserna, där olika perspektiv ges utrymme





