Resurs Bank lanserar Företagsbanken för företag med tillväxtbehov

Resurs Bank lanserar Företagsbanken, en finansieringslösning anpassad efter företagens verklighet. Bolaget vänder sig till företag som söker finansiering för tillväxt och har behov som inte alltid passar in i de traditionella uppläggen. Företagsbanken skiljer sig från många andra aktörer genom att de verkligen vill förstå hur affären faktiskt genererar kassaflöde – inte bara hur den har sett ut historiskt. Det gör att vi kan finansiera tillväxt även när balansräkningen ännu inte hunnit ikapp. Samtidigt strukturerar vi krediter utifrån hur tillgångar och betalningsflöden faktiskt rör sig i verksamheten, och arbetar där traditionella banker ofta blir för rigida, och där mindre aktörer saknar kapacitet.

Vi tror att det går att hjälpa kunderna genom att tänka lite annorlunda och anpassa lösningarna efter deras verklighet, säger Fredrik Sandberg, ansvarig för Resurs Bank s nylanserade Företagsbanken .

I takt med att bankernas processer blivit alltmer standardiserade har också förutsättningarna förändrats för företag som söker finansiering. Passar man in i en viss mall så går det nog bra. Men gör man det inte blir det snabbt för krångligt och dyrt för storbankerna att hantera, säger Fredrik Sandberg. Med Företagsbanken vill Resurs Bank erbjuda ett alternativ för företag med behov som inte alltid passar in i de traditionella uppläggen.

Ett av bolagen som har vänt sig till Företagsbanken är Solfolket, ett energibolag som hjälper fastighetsägare att gå från energi till ekonomi. Genom att optimera energianvändningen hjälper Solfolket fastighetsägare att förbättra driftnettot och minska energikostnaderna – i vissa fall med upp till 40 procent. Elhandeln är dessutom en central del av erbjudandet. Den gör det möjligt för Solfolket att skapa större transparens kring elkostnaderna och samtidigt maximera värdet av varje kilowattimme.

Bolaget omsatte strax över 16 miljoner kronor under 2025 och i år är ambitionen att nå 80 miljoner kronor. Tillväxten har också gjort att Solfolket har behövt hitta nya, skalbara finansieringslösningar. Företagsbanken skiljer sig från många andra aktörer genom att de verkligen vill förstå hur affären faktiskt genererar kassaflöde – inte bara hur den har sett ut historiskt. Det gör att vi kan finansiera tillväxt även när balansräkningen ännu inte hunnit ikapp.

Samtidigt strukturerar vi krediter utifrån hur tillgångar och betalningsflöden faktiskt rör sig i verksamheten, och arbetar där traditionella banker ofta blir för rigida, och där mindre aktörer saknar kapacitet, säger Fredrik Sandberg





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