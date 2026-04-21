Resurs Bank rekryterar senior Sanctions Specialist för strategisk roll inom FCP

Resurs Bank söker en erfaren Sanctions Specialist för att stärka bankens arbete inom finansiell brottsbekämpning. Rollen innebär ansvar för sanktionsramverk, strategiska beslut och nära samarbete över hela organisationen.

Resurs Bank söker nu en erfaren och affärsorienterad Sanctions Specialist för att förstärka sin organisation inom finansiell brottsbekämpning . Rollen som Sanctions Specialist är strategiskt viktig och innebär att du blir en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att banken navigerar i det komplexa och ständigt föränderliga regulatoriska landskapet.

Som en del av Resurs Banks första försvarslinje inom FCP (Financial Crime Prevention) kommer du att spela en avgörande roll i att utveckla, kvalitetssäkra och implementera ramverk som skyddar både banken och dess kunder. Din expertis kommer att ligga till grund för viktiga affärsbeslut och du får möjligheten att påverka hur banken arbetar med sanktionsfrågor på en övergripande nivå. Detta är en senior position där du förväntas kombinera djup juridisk förståelse med en pragmatisk inställning till bankens operativa verksamhet. Du kommer att ha ett betydande mandat och arbeta nära intressenter i hela organisationen, vilket ger dig en unik inblick i hur juridik möter affärsstrategi i en nordisk bankkoncern. I rollen som Sanctions Specialist ansvarar du för att bevaka internationella och nationella sanktionsregimer samt bedöma hur dessa påverkar bankens verksamhet. Du kommer att äga och vidareutveckla bankens sanktionsramverk, inklusive interna instruktioner, kontrollprocesser och tekniska lösningar för screening. Att tolka regelverk och översätta dem till praktiska riktlinjer är centralt för att säkerställa att bankens metoder är effektiva och förenliga med rådande krav. Utöver det strategiska arbetet kommer du att vara ett aktivt stöd vid komplexa bedömningar rörande kunder, betalningar och transaktioner. Du fungerar även som en intern kunskapsresurs för ledningen i strategiska frågor och deltar vid incidenthantering, utredningar och dialoger med tillsynsmyndigheter. Genom att främja en kultur av proaktivitet och hög kvalitet bidrar du direkt till att stärka bankens långsiktiga motståndskraft. Vi söker dig som har flera års dokumenterad erfarenhet av sanktionsarbete från bank eller annan finansiell sektor och som trivs med att kombinera expertrollens självständighet med ett nära samarbete mellan olika avdelningar. Resurs Bank erbjuder en arbetsplats som präglas av innovation, kundfokus och en inkluderande företagskultur. Vi är stolta över att ha blivit utsedda till Karriärföretag under sex år i rad, vilket speglar vår dedikation till medarbetarnas personliga och professionella utveckling. Hos oss blir du en del av ett team med över 800 kollegor från olika bakgrunder, vilket berikar vår gemenskap och bidrar till nya perspektiv i vårt dagliga arbete. Vi bygger vår verksamhet på tillit, klarhet och samarbete för att skapa värde för individer, företag och samhället i stort. För rätt person innebär denna tjänst en fantastisk möjlighet att få ett stort professionellt genomslag i en organisation som värdesätter engagemang och som satsar på framtidens lösningar inom banksektorn. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan bestående av CV och ett personligt brev där du beskriver hur din erfarenhet och ditt arbetssätt kan bidra till Resurs Banks fortsatta resa. Välkommen till en arbetsplats där ditt hjärta för arbetet och din expertis gör verklig skillnad





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »