Retrotrenderna tar över: Från proletärromaner till fysisk kultur och handskrivna brev

En djupdykning i den ökande fascinationen för det analoga och historiska. Nya proletärromaner, vinylskivor, brevskrivning och en ny syn på religiösa rörelser speglar en längtan bort från det digitala bruset.

Visste du att du kan skapa ett kostnadsfritt konto hos DN? Som inloggad användare får du tillgång till flera praktiska funktioner. Ibland kommer oväntade utgivningar. Nyligen debuterade en författare på Albert Bonniers förlag med en imponerande 765-sidig proletärroman. Boken, skriven av Lena Ahlgren Johansson, fokuserar på den numera nedlagda skrivmaskinsfabriken Facit Halda i Svängsta, Blekinge.

Fabriken gick i konkurs 1992, och romanen "Rotsaker" tar sin utgångspunkt i en återträff tio år efter att verksamheten upphörde. Den mest ikoniska Haldan i modern tid är utan tvekan den som författaren Bruno K. Öijer ständigt använder. Den gröna "pansar-Haldan" har blivit en omistlig del av vår litteraturhistoria. Kollektivromaner som skildrar svenska industrier är relativt ovanliga i dagens litteratur. År 2023 utkom Nino Micks roman "Vulcan", som handlade om tändsticksfabriken i Tidaholm. Med tanke på att få samtida svenska romaner med en realistisk ansats utspelar sig i nutiden, kan detta vara en trend som kommer att växa. Förklaringen till detta intresse för industrier är enkel: två fabriksarbetare på 1970-talet kan vara betydligt mer fascinerande att skildra än tvåtusen AI-tekniker år 2026. En annan tydlig retrotrend är att yngre generationer efterfrågar kultur i fysisk form. P1:s kulturredaktion rapporterar om en videobutik som nyligen öppnat i Malmö och som går bra. Fysiska filmer, böcker och musik säljer också bra. Det vore önskvärt om en butik för cd-skivor snart kunde öppna i Sveriges huvudstad. Dagens utbud av fysisk musik i butikerna, ofta begränsat till ett par meter per affär, är inte särskilt imponerande. Mer retrotrender syns även hos Postmuseum i Stockholm. I ett pressmeddelande lyfter de fram en växande motrörelse mot den ständiga uppkopplingen och den digitala överbelastningen. Allt fler söker sig till det analoga – till materialitet, hantverk och stunder av fokus och närvaro. Inför 2026 planerar museet aktiviteter som lyfter fram det handskrivna brevet genom internationella samarbeten, samtal och brevskrivarkvällar. Ännu mer retro präglar veckans kritikerlista, där en ökning av kristna teman kan noteras. Det är inte vanligt att två teologiprofessorer samtidigt medverkar på listan, men så är fallet nu. Gällande religioner, liksom i andra sammanhang, tenderar de ofta att återkomma i en farsartad form. Eller snarare som amerikansk slapstick. Med anledning av detta läser jag nu, sent omsider, Thomas Arnroths tredje seriebok i hans självbiografiska verk "Livets ord" (utgiven av Galago). Detta är den avslutande skildringen av hans tio år inom den svenska evangelistiska sekten, där han steg i graderna till en framstående position. Helhetsintrycket är att Ulf Ekmans vision i grunden liknade dagens tech-startups: att attrahera riskkapital genom en metafysisk vision som man själv inte fullt ut tror på. Arnroths slutliga avhopp handlar mindre om teologiska dilemman och mer om att han känner sig personligen sviken av sektens ledare. Idag arbetar han inom EFN, Handelsbankens propagandamaskin. Extremt retro är även det nya numret av tidskriften OEI (110-111), som med sina blygsamma 600 sidor har titeln "Megaliter & andra stenar". Som en del av den seriösa minoritet som gärna reser till Orkney för att beskåda Standing Stones of Stenness, ser jag med stor förväntan fram emot att läsa detta neolitiska nummer. Tidskriften utforskar stenar från hela den ociviliserade världen, från Avebury till Kinnekulle. Kritikerlistan innehåller böcker utgivna efter den 18 januari. Förra veckans placering anges inom parentes. Listan framställs genom omröstning bland DN:s kritiker: Åsa Beckman, Jan Eklund, Johanna Käck, Rebecka Kärde, Kristina Lindquist, Josefin Olevik, Maria Schottenius, Greta Schüldt, Jonas Thente och Gabriel Zetterström. Alla recensioner finns tillgängliga att läsa på dn.se





