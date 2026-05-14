Årets Rättegång Som Förmätte Rikshensiktlig Mord

Den här historien handlar om årens rättegång mot Kouri Richins, vars fru anklagades för att ha förgiftat maken med en dödlig dos fentanyl. Hennes tre barn krävde livstids fängelse för henne eftersom de fruktade att hon skulle skada dem om hon släpptes.

Året därpå greps hans fru Kouri Richins misstänkt för att ha förgiftat maken med en dödlig dos fentanyl. Trebarnsmamman Kouri Richins söner, som är nio, tolv respektive 13 år, hade alla lämnat in uttalanden till åklagare där de begärt att deras mamma skulle tillbringa resten av sitt liv i fängelse.

Sonernas bestraffningsklausul förklarade att de fruktade att hon skulle skada dem om hon frigavs. Erics syster Katie Richins-Benson hävdade under rättegången att han inte skilde sig från henne för att han inte ville riskera att hennes söner var ensamma med henne halva tiden. Richins-Benson sade: - Han trodde att Kouri var den ondaste personen han någonsin träffat. Han visste att hennes söner inte tyckte om henne och föredrog att vara långt borta från henne.

Han sade att han aldrig kunde tillåta sina barn att tillbringa hälften av sin tid ensamma med henne. Hon dömdes till livstids fängelse på onsdagen. - En person som dömts för dessa saker är helt enkelt för farlig för att någonsin bli fri, säger domaren Richard Mrazik





