Returning to the Beginning: A Journey to Rediscover Music

The author reflects on their first musical passion and the current state of music, expressing frustration with the lack of passion and excitement in new music. They reminisce about the Britpop era, the Icelandic post-classical bands, and the solo albums of the past. They also discuss their struggle with streaming culture and their desire to return to the early 2000s, a time they believe was more organized and passionate.

Jag minns min första musikaliska passion. I en cirkustält någon gång på 1980-talet sprang en grupp minihästar med plymer på huvudet runt i ring till Hot Butters 1970-tals hit "Popcorn".

Jag var nog bara fem men jag kommer ihåg att jag tänkte "helvete, detta är meningen med musik" (fast i ärlighetens namn är Moog-nestornoriginalversion av låten charmigare). Sedan rullade det på. Jakten på musiken som skulle få mig att känna så. Britpopåren.

Allt som Broder Daniel gjorde. De isländska postklassiska banden.soloalbum. I år är Kneecaps skiva den enda som fått mig att vilja trycka på play igen och igen. Jag lyssnar inte på musik längre.

Åtminstone inte som jag gjorde förut. Så gott som all ny musik tråkar ut mig. Jag har hört det förut och då i bättre versioner. Jag orkar inte heja på i hyllningarna bara för att något låter nytt för en ny generation





