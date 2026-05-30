Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Returning to the Beginning: A Journey to Rediscover Music

Music News

Returning to the Beginning: A Journey to Rediscover Music
Musical PassionBritpop EraIcelandic Post-Classical Bands
📆2026-05-30 03:25:00
📰ExpressenLedare
35 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 59%

The author reflects on their first musical passion and the current state of music, expressing frustration with the lack of passion and excitement in new music. They reminisce about the Britpop era, the Icelandic post-classical bands, and the solo albums of the past. They also discuss their struggle with streaming culture and their desire to return to the early 2000s, a time they believe was more organized and passionate.

Jag minns min första musikaliska passion. I en cirkustält någon gång på 1980-talet sprang en grupp minihästar med plymer på huvudet runt i ring till Hot Butters 1970-tals hit "Popcorn".

Jag var nog bara fem men jag kommer ihåg att jag tänkte "helvete, detta är meningen med musik" (fast i ärlighetens namn är Moog-nestornoriginalversion av låten charmigare). Sedan rullade det på. Jakten på musiken som skulle få mig att känna så. Britpopåren.

Allt som Broder Daniel gjorde. De isländska postklassiska banden.soloalbum. I år är Kneecaps skiva den enda som fått mig att vilja trycka på play igen och igen. Jag lyssnar inte på musik längre.

Åtminstone inte som jag gjorde förut. Så gott som all ny musik tråkar ut mig. Jag har hört det förut och då i bättre versioner. Jag orkar inte heja på i hyllningarna bara för att något låter nytt för en ny generation

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressenLedare /  🏆 20. in SE

Musical Passion Britpop Era Icelandic Post-Classical Bands Solo Albums Streaming Culture Early 2000S Music Criticism Music Organization Music Passion Music Trends

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Influerarens gravidapp fyrfaldigar vinstenInfluerarens gravidapp fyrfaldigar vinstenBaby Journey, som medgrundats av influeraren Michaela Forni, fortsätter sin tillväxt och har nu 700.000 användare i sex länder.Under fjolåret landade vinsten…
Read more »



Render Time: 2026-05-30 06:26:34