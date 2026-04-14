Revanschsuget Danmark siktar på seger mot Sverige i VM-kval

Danmark, med ny förbundskapten, möter Sverige i en avgörande VM-kvalmatch på Gamla Ullevi. Efter en tung förlust senast och med revanschlusta i laget, siktar Danmark på seger mot ett försvagat Sverige.

Nu ställs Danmark , med ny förbundskapten och revanschlusta, mot Sverige i en avgörande VM-kvalmatch på Gamla Ullevi. Under ledning av Jakob Michelsen , som tagit över efter Andrée Jeglertz, förbereder sig det danska laget för en tuff utmaning. Laget har fokuserat på att stärka defensiven och bli mer kompakta, vilket Stine Sandbech, från BK Häcken, betonar. Hon förväntar sig en stark defensiv insats från det danska laget och ser fram emot att möta sina klubbkamrater, inklusive Felicia Schröder, på planen. Sandbech uttrycker självförtroende och antyder en rivalitet på planen, samtidigt som hon erkänner Schröders kvaliteter.

Danmark kommer till Sverige med minnen av en tung förlust senast de spelade här i juni 2025, då de förlorade med 6-1. Enligt Pernille Harder, en av Danmarks stjärnspelare, påverkades laget av nyheten om förbundskaptenens avgång, men betonar att det inte är en ursäkt för den dåliga prestationen. Harder känner sig i bra form och njuter av att spela fotboll, och siktar på att leda laget till en bättre prestation denna gång.

Danmark är medvetna om att Sverige ställer upp med ett förändrat lag, utan nyckelspelare som Kosovare Asllani och Nathalie Björn, och troligtvis även Johanna Rytting Kaneryd. Trots dessa skador ser de danska spelarna Sverige som ett starkt lag. Harder uttrycker medkänsla för de skadade spelarna men konstaterar att Sverige har en bred trupp och att matchen kommer att bli tuff oavsett vilka som spelar. Hon ser matchen som ett litet derby och erkänner att Danmark inte har många positiva minnen från att spela mot Sverige, men hoppas på att ändra på det. Junttila Nelhage, som har ingått i kaptensgruppen efter att ha spelat fem landskamper, känner sig ännu inte helt bekväm i rollen som ledare, vilket visar på ett lag i förändring och utveckling. Kafaji, en annan spelare, förbereder sig för att fylla tomrummet efter Kosovare Asllani, och menar att hon har varit redo för detta i ett par år. Detta indikerar att Danmark är väl förberedda och fokuserade på att visa upp sin potential på planen, redo att kämpa för en viktig seger.

Inför matchen är förväntningarna höga från båda sidor. Danmark kommer med en ny taktik och en vilja att bevisa sin styrka, medan Sverige, trots skador, är redo att möta utmaningen. Matchen på Gamla Ullevi förväntas bli en spännande och välspelad kamp, där båda lagen kommer att kämpa hårt för att säkra segern. Den revanschsugna danska truppen är angelägen om att visa upp en förbättrad prestation och ta med sig ett positivt resultat från Sverige. Samtidigt vill det svenska laget visa att de kan prestera väl trots att de saknar några av sina nyckelspelare. Den här matchen är inte bara en VM-kvalmatch, utan också en möjlighet för lagen att stärka sin position i gruppen och visa upp sin potential på den internationella scenen. Det är en kamp om prestige, revansch och framför allt en chans att ta ett steg närmare VM-drömmen.





