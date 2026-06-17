Rex Heuermann dömd för Gilgo Beach-mord - erkände att ha strukit åtta kvinnor till döds

Efter över ett decennium av oklarheter är Rex Heuermann dömd för en serie brutala mord längs Gilgo Beach på Long Island. Han erkände att ha mördat åtta kvinnor, varav många var prostituerade, och planerade morden i förväg. Under rättegången beskrev släktingar till offren de grusomdheter som hade skett. Heuermann visade inte ånger då han dömdes.

Det började 2010 då kroppsdelar efter fyra kvinnor började dyka upp längs Gilgo Beach på Long Island . Kvarlevorna låg inlindade i säckväv, bara ett hundratal meter från varandra.

Ärendet kom att kallas för fallet med Gilgo Beach-mordandet, och det skulle dra ut i årtionden innan en misstänkt greps. Det var inte förrän mars 2023 som Rex Heuermann, en tidigare arkitekt från Long Island, anhållits efter att polisen lyckats matcha hans DNA med ett hårstrå funnet på en sopsäck som användes i ett av morden. DNA-spåret kom från en pizzakant som han kastat i soporna.

I april 2024 erkände Heuermann att han mördade sju kvinnor mellan åren 1993 och 2010, och han erkände också det åttonde mordet på en kvinna 1996, vilket inte ingick i det ursprungliga åtalet. Under rättegången framgick att de flesta offren var prostituerade, och i Heuermanns dator hittades ett dokument där han noga planerat morden.åker i courtroom, omgärdad av glasskärm, visade Heuermann ingen emotion när släktingar till offren beskrev de bestialiska morden, som ofta involverade våldtäkt och styckning.

I några fall ringde han offrens anhöriga efteråt och berättade vad han hade gjort. Domaren Tim Mazzei torkade tårar medan vittnesmålen lästes upp. När domaren frågade Heuermann om han någonsin kände ånger svarade han: Allt som har sagts är sant. Det finns inga ord jag kan säga.

Orden jag skulle säga har ingen betydelse. Domaren fortsatte: Mr Heuermann, jag vet att du är ledsen att du åkte fast. Jag antar att du är ledsen för vad du gjort mot din fru och dina barn. Är du det minsta ledsen för det du gjort mot dessa stackars oskyldiga kvinnor - åtta kvinnor som du ströp till döds, åtminstone åtta som vi känner till.

Är du det minsta ledsen? Heuermann svarade inte. Han dömdes till livstid i fängelse utan möjlighet till frigivning





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