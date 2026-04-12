Reza Pahlavi, son till den störtade iranske shahen, besöker Sveriges riksdag. Besöket, initierat av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, kräver omfattande säkerhetsåtgärder. Riksdagen stänger för besökare på söndagen för förberedelser, och polisen förväntar sig stora folksamlingar i centrala Stockholm. Säkerhetsläget beskrivs som allvarligt med tanke på hotbilden mot Sverige.

Reza Pahlavi , son till den iranske shahen som störtades 1979, kommer att besöka Sveriges riksdag på måndag. Inbjudan kommer från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, vilket har lett till omfattande säkerhet såtgärder. Riksdagen förbereder sig för besöket, vilket inkluderar att stänga portarna för besökare på söndagen för att säkerställa smidiga förberedelser.

Johanna Holst, pressekreterare på riksdagen, betonar att man inte kan gå in på detaljer kring de exakta förberedelserna, men att man strävar efter att hålla visningar öppna så länge det är möjligt. Dock kan dessa behöva ställas in på grund av evenemang eller andra besök. Polisen, representerad av Ola Österling, kommunicerar inte om det finns en specifik hotbild mot Reza Pahlavi. Österling försäkrar dock att besöket kommer att genomföras på ett säkert sätt, utan att gå in på detaljer om vilka åtgärder som vidtas. Polisen har ett ansvar för att skydda personer med en viss status, vilket naturligtvis inkluderas i planeringen.\Säkerhetsåtgärderna är utformade för att säkerställa en trygg och säker miljö under besöket. Polisen förväntar sig att omkring 10 000 personer kan samlas i centrala Stockholm i samband med Pahlavis besök. Detta innebär att polisen kommer att vara synligt närvarande och vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet. Begränsade trafikavspärrningar kan förekomma under kortare perioder, men inga stående avspärrningar är planerade. Polisen kommer att finnas på plats på strategiska platser, exempelvis på Gustav Adolfs torg och i Kungsträdgården. Säkerhetsläget beskrivs generellt som allvarligt, och Ola Österling påpekar att det finns ett uttalat hot som riktas mot Sverige. Det betonar att Sverige kan utnyttjas som en arena för olika typer av aktiviteter, vilket kräver ett högt säkerhetsberedskap. Denna generella hotbild i kombination med det högprofilerade besöket har lett till en ökad beredskap och noggrann planering av säkerhetsinsatserna.\Det är uppenbart att säkerheten prioriteras högt under Reza Pahlavis besök. De involverade myndigheterna arbetar aktivt för att minska eventuella risker och säkerställa en trygg miljö för alla. Den omfattande säkerhetsplaneringen är en följd av det generella säkerhetsläget i landet, kombinerat med det specifika hot som kan riktas mot högprofilerade besökare. Det är viktigt att notera att polisen och riksdagen inte delar några detaljer om de specifika säkerhetsåtgärderna, vilket tyder på en försiktig strategi för att inte äventyra säkerheten. Denna diskretion är ett bevis på allvaret i situationen och den noggrannhet som krävs för att genomföra ett sådant högnivåbesök på ett säkert sätt. Sammanfattningsvis kommer Pahlavis besök att präglas av en hög säkerhetsnivå, vilket återspeglar både den generella säkerhetssituationen och de specifika risker som kan vara förknippade med besöket





