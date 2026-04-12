Reza Pahlavi besöker riksdagen – omfattande säkerhetspådrag förbereds

Sonen till Irans störtade shah, Reza Pahlavi, besöker Sveriges riksdag. Besöket, initierat av SD och KD, medför omfattande säkerhetsåtgärder med tanke på det allvarliga säkerhetsläget i Sverige.

Reza Pahlavi , son till den iranske shahen som störtades 1979, besöker Sveriges riksdag på måndagen. Inbjudan kommer från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna , vilket har föranlett ett omfattande säkerhet spådrag. Riksdagen förbereder sig för besöket genom att bland annat hålla stängt för allmänheten under söndagen. Johanna Holst, pressekreterare vid riksdagen, förklarar att man inte kan avslöja detaljer om säkerhet sarrangemangen.

Hon betonar dock att man alltid strävar efter att hålla visningar öppna, men att dessa ibland kan behöva ställas in på grund av speciella evenemang eller besök. Polisen, representerad av Ola Österling, undviker att kommentera specifika hotbilder mot Reza Pahlavi. Österling försäkrar att besöket kommer att genomföras på ett säkert sätt men avböjer att specificera de säkerhetsåtgärder som vidtas. Polisen har ansvar för personer med en viss status, och säkerhetsåtgärderna är tänkta att vara temporära, utan permanenta trafikavspärrningar. \Inför besöket på måndag förbereder sig polisen för att hantera en stor folksamling. Man räknar med att uppemot 10 000 personer kan samlas i centrala Stockholm. Säkerhetsåtgärderna är synliga på flera platser, inklusive Gustav Adolfs torg och Kungsträdgården. Polisen har utökat sin närvaro och förbereder sig för att hantera eventuella demonstrationer eller andra störningar. Ola Österling konstaterar att säkerhetsläget i Sverige är allvarligt, vilket återspeglar den generella hotbilden mot Sverige. Denna hotbild är kopplad till utvecklingen i Mellanöstern och risken för att Sverige kan utnyttjas som en plattform för aktiviteter. Polisen har under en längre tid påtalat denna risk, och säkerhetsåtgärderna är ett svar på den. Det understryks att säkerheten är högsta prioritet, och att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda både Reza Pahlavi och allmänheten. \Detta besök kommer vid en tidpunkt då säkerhetsläget i Sverige generellt är högt. Den generella hotbilden mot Sverige, som är kopplad till utvecklingen i Mellanöstern och risken för att Sverige kan utnyttjas som en arena för aktiviteter, är en viktig faktor. Polismyndigheten arbetar intensivt för att säkerställa säkerheten och har vidtagit omfattande åtgärder. Riksdagen, som värd för besöket, samarbetar nära med polisen för att säkerställa en trygg miljö. Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam och att följa polisens anvisningar. Besöket av Reza Pahlavi är en händelse av nationell betydelse som kräver omfattande säkerhetsåtgärder för att garantera dess genomförande på ett tryggt och säkert sätt. Det är viktigt att förstå att de säkerhetsåtgärder som vidtas är en del av det större sammanhanget av Sveriges säkerhetsstrategi och ett svar på den rådande säkerhetsläget





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reza Pahlavi Riksdagen Säkerhet Sverigedemokraterna Kristdemokraterna

United States Latest News, United States Headlines

Exilprinsen Reza Pahlavi varnar för fredsförhandlingar med IranReza Pahlavi, Irans störtade shahs son, uttrycker skepsis mot fredsförhandlingar med Iran och uppmanar USA och Israel att återuppta militära insatser för att skydda den iranska befolkningen och sätta press på regimen.

Read more »

Irans delegation anlände i ”Minab 168” – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Fredsförhandlingar i Islamabad: Utmaningar och knäckfrågorFredsförhandlingar mellan Iran och USA inleds i Islamabad med utmaningar som kärnvapen, Hormuzsundet och internationella sanktioner. Viktiga deltagare inkluderar delegationer ledda av Irans talman och USAs vicepresident, samt representanter för tidigare president Trump. Flera hinder kvarstår, bland annat Irans krav på upphävande av sanktioner och kontroll över Hormuzsundet.

Read more »

Reza Pahlavis besök i riksdagen väcker debatt om Irans framtid och historien om Pahlavi-dynastinBesöket av Reza Pahlavi i svenska riksdagen har satt fokus på Irans komplexa historia, de interna konflikterna inom diasporan och frågan om Irans framtid. Artikeln granskar Pahlavis roll, arvet från Pahlavi-dynastin och de olika perspektiven på den iranska oppositionen.

Read more »

Exilprinsen i Sverige: ”Ställ er på iranska folkets sida”Irans exilprins Reza Pahlavi varnar: Den islamiska republiken är inte bara ett hot mot det iranska folket – den hotar även Sverige. Han pekar på att Säpo slagi

Read more »

Read more »