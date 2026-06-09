Rickard Ekman slutar som sportchef på SVT Sport, ledarskapet kritiseras

Rickard Ekman, sportchef på SVT Sport, har skrivit under ett avtal om avgångsvederlag efter 28 år som anställd. Hans kritiska mejl till kollegor och chefer har lett till en minskning av antalet tjänster inom sportavdelningen. Försvaret av public service-uppdraget och missnöjet med den nya strategin, som prioriterar de fem mest populära sporterna, har lett till en minskning av lajvsport och halverad sändningstid för Sportnytt. Försvaret av sin roll som sportreporter har Rickard Ekman accepterat ett avgångsvederlag, vilket innebär en förändring av rollen och sändningstiderna.

Rickard Ekman , sportchef på SVT Sport, har skrivit under ett avtal om avgångsvederlag efter 28 år som anställd. Hans kritiska mejl till kollegor och chefer, där han vänder sig mot påståendet att han ‘väljer att sluta’, har lett till en minskning av antalet tjänster inom sportavdelningen.

Försvaret av public service-uppdraget och missnöjet med den nya strategin, som prioriterar de fem mest populära sporterna, har lett till en minskning av lajvsport och halverad sändningstid för Sportnytt. Försvaret av sin roll som sportreporter har Rickard Ekman accepterat ett avgångsvederlag, vilket innebär en förändring av rollen och sändningstiderna





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