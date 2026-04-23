Riksbankschefen kritisk mot bankernas räntehöjningar

Erik Thedéen ifrågasätter varför storbankerna höjer bolåneräntorna snabbt vid ökad osäkerhet, men inte sparräntorna i motsvarande grad. Kritiken riktas mot en brist på transparens och rättvisa i bankernas prissättning.

Riksbanken s chef Erik Thedéen uttrycker skepsis mot storbankernas agerande i samband med den ökade geopolitiska oron, särskilt konflikten i Iran . Bankerna har höjt de rörliga bolån e räntor na med hänvisning till stigande marknads räntor och ökad osäkerhet i omvärlden, men samtidigt underlåtit att höja spar räntor na i motsvarande grad.

Thedéen ifrågasätter denna asymmetri och pekar på att bankerna ofta motiverar höjda bolåneräntor med hänvisning till marknadsräntorna, men inte tillämpar samma logik på inlåningsräntorna. Han menar att det finns en viss logik i bankernas resonemang kring finansieringskostnader och förväntningar om framtida räntehöjningar, men att denna logik inte verkar gälla för sparräntor. Detta väcker frågor om transparens och rättvisa i bankernas prissättning. Flera storbanker, däribland Swedbank, Nordea, SBAB och SEB, har justerat sina bolåneräntor uppåt.

Bankerna förklarar detta med den ökade osäkerheten i omvärlden, framförallt konflikten i Iran, som påverkar marknadsräntorna. Samtidigt har sparräntorna förblivit relativt låga, vilket skapar en obalans. Alice Teodorescu Måwe (KD) har uttryckt kritik mot detta agerande och betonar att bankerna inte kan hävda att de följer marknadsräntorna när det passar dem, och sedan ignorera detta när det gäller sparräntor. Hon efterfrågar mer ordning och transparens i bankernas agerande.

Thedéen understryker att bolåneräntor snabbt anpassas uppåt vid stigande marknadsräntor, medan räntan på vanliga lönekonton ofta förblir på mycket låga nivåer. Detta skapar en situation där bankerna profiterar på skillnaden mellan inlånings- och utlåningsräntor, utan att ge kunderna en rimlig avkastning på sina sparanden. Denna utveckling riskerar att undergräva förtroendet för bankerna och påverka allmänhetens inställning till dem.

Det innebär att all information som publiceras ska vara sann och relevant. I akuta nyhetslägen, där det kan vara svårt att verifiera alla fakta omedelbart, är det viktigt att tydligt redovisa vad som är känt och vad som fortfarande är osäkert. I detta fall handlar det om att granska bankernas agerande och belysa de potentiella konsekvenserna för konsumenterna. Frågan om hur detta påverkar förtroendet för bankerna är central, eftersom förtroende är en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande finansiellt system.

En brist på transparens och rättvisa i bankernas prissättning kan leda till misstro och en negativ påverkan på sparandet och investeringarna. Det är därför viktigt att fortsätta granska bankernas agerande och ställa dem till svars för sina beslut. Den ökade geopolitiska oron och dess påverkan på marknadsräntorna är en komplex fråga som kräver noggrann analys och en ansvarsfull rapportering





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Riksbanken Räntor Bolån Sparande Banker Iran Thedéen Ekonomi Finans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forssell: Varför vill inte oppositionen utvisa våldtäktsmän?Migrationsministern svarar på kritiken mot talibanmötet.

Read more »

Löwengrip efter kritiken: Kvinnor röstar mer emotionelltKvinnor behöver lära sig hur en regering fungerar, sa Isabella Löwengrip i en DN-intervju och möttes av en kritikstorm. Egentligen menade hon att kvinnor rösta

Read more »

Rosenior rasar efter Chelseas förlust – och kritiken mot ägarnaChelsea förlorade mot Brighton med 0–3 och tränaren Liam Rosenior uttryckte starkt missnöje med spelarnas insats och kritiserade samtidigt klubbens ägare BlueCo för deras beslut och strategi.

Read more »

Kritiken: För korta sängar på nattågenEn prototyp av de nya nattågen som ska gå från Stockholm och upp till Norrbotten presenterades under måndagen i huvudstaden. Men redan nu har det kommit kritik mot bland annat sängarnas längd.

Read more »

– Svaret om Jackson-kritiken: ”Kan bli en film till”Den nya filmen om Michael Jackson har fått stark kritik eftersom den inte tar upp anklagelserna mot artisten om sexuella övergrepp.

Read more »

Michael Jacksons familj svarar på kritiken: ”Publiken får bestämma”Filmen om Michael Jackson har just haft premiär och får svidande kritik i media. 'En tom och poänglös saga' tyckte Aftonbladet. På Rotten Tomatoes är betyget 36%.

Read more »