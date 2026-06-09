Riksdagsledamöter fast i tågstopp - riskerar missa viktig votering

Ett tågstopp mellan Göteborg och Stockholm har orsakat förseningar för flera riksdagsledamöter, som nu riskerar att missa omröstningen om vårändringsbudgeten.

Ett allvarligt tågstopp mellan Göteborg och Stockholm har under tisdagen skapat kaos för resenärer, men framför allt för ett antal riksdagsledamöter som är fast i förseningarna.

Både ledamöter från Tidöpartierna och oppositionen befinner sig ombord på tåg som stått stilla i timmar. Nu riskerar de att missa den viktiga voteringen i riksdagen klockan 15.30, där vårändringsbudgeten ska klubbas. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, bekräftar läget: Det är lite trassligt med tågen och ett antal ledamöter är fast. Vad jag har hört är tågen i rullning och vi håller tummarna.

Hon betonar att man gör allt för att ledamöterna ska komma fram i tid, men osäkerheten är stor. Problemet är att riksdagen efter en tidigare konflikt saknar ett kvittningssystem, vilket innebär att samtliga 349 ledamöter måste vara på plats för att propositionerna från Tidöpartierna ska kunna antas. Utan närvaro riskerar regeringsunderlaget att fallera i avgörande omröstningar. Det är en prekär situation som har väckt debatt om riksdagens arbetsformer och sårbarheten vid sådana här händelser.

Vissa kritiker menar att bristen på flexibilitet är ett problem, medan andra framhåller vikten av att alla ledamöter kan delta personligen. Trafikverket meddelar att tågstoppet orsakades av ett tekniskt fel mellan Hallsberg och Laxå. Sedan klockan 14.23 rullar tågen igen, men endast på ett spår, vilket leder till betydande förseningar under hela eftermiddagen. Det beräknas ta tid att åtgärda felet helt; enligt prognosen öppnas båda spåren först vid 17-tiden.

Presskommunikatör Beisi Sundin förklarar: Det man ser nu om det går enligt plan, så öppnar bägge spåren klockan 17. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via Trafikverkets kanaler. För riksdagsledamöterna är det en stressig situation. Flera av dem har uttryckt frustration över att inte kunna påverka sin situation.

En ledamot från Socialdemokraterna, som inte ville namnges, sade till SVT att det är olyckligt att tekniken och infrastrukturen sviker när det är som mest kritiskt. Han hoppas att reservplaner finns, men inget officiellt besked har getts från riksdagsförvaltningen. Samtidigt pågår en politisk debatt om huruvida riksdagen bör införa ett kvittningssystem för att undvika liknande problem i framtiden. Flera remissinstanser har tidigare föreslagit ändringar, men inget har genomförts.

Den här händelsen kan bli en väckarklocka för politikerna. Vissa bedömare menar att det är ohållbart att hela riksdagens arbete blockeras av ett tekniskt fel på en järnvägssträcka. Under eftermiddagen följer medierna utvecklingen noga. Omröstningen har inte skjutits upp, så det är en kamp mot klockan för de fastna ledamöterna.

Förhoppningsvis hinner de fram i tid, men om inte kan det få politiska konsekvenser för vårändringsbudgeten och regeringens arbete framöver





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