En bred riksdagsmajoritet har sagt ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Redan i sommar kan de första brottslingarna föras till den estniska anstalten i Tartu. Regeringen undertecknade avtalet med Estland i juni förra året, men förslaget har också behövt godkännas i riksdagen.

En bred riksdagsmajoritet har sagt ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Redan i sommar kan de första brottslingarna föras till den estniska anstalten i Tartu .

Regeringen undertecknade avtalet med Estland i juni förra året, men förslaget har också behövt godkännas i riksdagen. Eftersom det handlar om att överlåta myndighetsutövning till en annan stat behövde lagen godkännas med minst tre fjärdedelars majoritet. Det skedde också eftersom Socialdemokraterna ställde sig bakom förslaget. Upp till 600 fångar ska nu kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu.

Syftet är att bidra till att avlasta den allvarliga platsbristen inom Kriminalvården. I riksdagsdebatten sa ledamoten Lars Isacsson (S) att han är fortfarande negativ till förslaget, men att det gäller att laga efter läge. Han sa också att han inte känner till fler detaljer än han sett i medierna. SD-ledamoten Jimmie Åkesson sa att han inte känner till fler detaljer än han sett i medierna och att han inte vet hur han ska reagera på förslaget.

Han lämnade riksdagen och sina uppdrag för partiet på tisdagen och har också stängts av från partiet under den tid som polisutredningen pågår. Natos överbefälhavare Alexus Grynkewich bekräftade att USA minskar sitt bidrag till försvarsalliansens så kallade Force model. Det handlar om de styrkor som snabbt ska kunna mobiliseras till kris och krig. Grynkewich anser att Europas beroende av USA har varit ohälsosamt.

Han sa i ett uttalande att Europa och Kanada kan avsätta fler stridsflyg och krigsfartyg till Natos Force model för att ersätta de amerikanska förmågorna. Tre personer vid brittiska flottan har omkommit i en helikopterolycka under en övning. Olyckan inträffade i centrala Devon, sydvästra England, tidigt på onsdagen. Brittiska kungliga flottans chef, general Gwyn Jenkins, framförde sina djupaste kondoleanser i ett pressmeddelande där han också påpekade att händelsen kommer att utredas.

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